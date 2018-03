Amsterdam krijgt eindelijk een technische bachelor

In samenwerking met de Universiteit Twente (UT) begint de Vrije Universiteit (VU) vanaf het studiejaar 2019-2020 een technische bacheloropleiding.



Het gaat om een 'brede' bachelor, licht Vice-Voorzitter van de VU Marjolein Jansen toe. Studenten die de bachelor volgen, zullen in de eerste twee jaar vakken uit meerdere technische studierichtingen volgen. In het derde jaar kiezen ze een specifieke richting, zoals civiele techniek, werktuigbouwkunde of elektrotechniek.



Groot tekort

Met het aanbieden van de bachelor hopen de universiteiten meer jongeren te motiveren te kiezen voor een technische opleiding. In Nederland is een groot tekort aan hooggekwalificeerd technisch geschoold personeel. Jansen: "De opleiding sluit goed aan bij de wensen van jongeren en van het bedrijfsleven."



Wie de ambitie heeft ingenieur te worden, kan nu nog alleen terecht op een van de technische universiteiten in Twente, Wageningen, Delft of Eindhoven. In Amsterdam worden alleen op HBO-niveau ingenieursopleidingen aangeboden.



Drempel

Voor veel jongeren uit vooral Noord-Holland blijkt dat een drempel te zijn om een ingenieursopleiding te kiezen. Veel vwo-scholieren zouden wel interesse hebben in een technische opleiding, maar toch voor een andere opleiding kiezen omdat zij bovenal in Amsterdam willen studeren.



Een echte Amsterdamse opleiding wordt het overigens nog niet. In het driejarige bachelorprogramma, dat door zowel docenten van de UT als van de VU wordt verzorgd, zullen studenten behalve op de VU zo'n kwart van de colleges op de UT in Enschede volgen.



Ingeschreven

Studenten die de opleiding volgen, staan ingeschreven bij de UT, omdat de VU geen accreditatie heeft voor technische opleidingen. Over de precieze vorm en inhoud van de opleiding zijn VU en UT nog met verschillende partijen in gesprek.



Vanaf augustus 2019 moeten de eerste technische colleges van start gaan op de VU. Vooralsnog zijn er geen plannen ook technische masteropleidingen aan te bieden.



Lees ook: 'Leid mbo'ers op tot technische vaklui'