Amsterdam krijgt eerste vegan studentenvereniging

Beeld VSA

Het idee komt van de twee UvA-studenten Apolónia Drábová en Elianne Prange. “We waren van mening dat het creëren van een gemeenschap van veganistische studenten niet alleen voor hen nuttig zou zijn, maar ook voor het creëren van bewustzijn bij andere studenten.”

Veganisme is de ‘op één na grootste manier’ om je impact op de planeet te verminderen. En het is een manier van leven die alle vormen van uitbuiting en wreedheid van dieren probeert uit te sluiten, aldus de oprichters.

Picknicks, lezingen en borrels

Hun doel: “Deze belangrijke boodschap verspreiden in een universitaire setting.” Dat gaat via debatten over een duurzame en ethische levenswijze, met behulp van veganistische picknicks, lezingen en borrels. Maar de studenten willen ook universiteiten motiveren meer veganistische opties te bieden.

Vorig jaar mei kwamen ze voor het eerst met een groep andere geïnteresseerden samen om de eerste stappen voor een eigen vereniging te zetten. Nu, een jaar later, is de Vegan Student Association Amsterdam een geregistreerde vereniging met 22 leden. Landelijk gezien is het pas de derde studentenvereniging die plantaardig leven als belangrijkste pijler heeft.

De studentenvereniging was van plan op een feestelijke manier hun bestaan te vieren, maar vanwege corona is dat vooralsnog niet mogelijk. Zodra het wel kan, komt er alsnog een feest ter ere van de eerste Amsterdamse vegan studentenvereniging.