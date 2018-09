Amsterdam krijgt een stadscurator voor straatkunst

Daarmee komt een wens van vooral GroenLinks in vervulling. De partij stelde al in 2016 voor een curator aan te stellen die als een soort waakhond voor kunst in het straatbeeld op zou treden.



Woningcorporatie De Key had toen net op het punt gestaan de iconische schilderingen op het slangenpand in de Spuistraat over te schilderen. Een vermeende Banksy op UvA-campus de Oude Manhuispoort overkwam dat al.



Kwalijk

"Het is kwalijk dat niemand precies weet wat Amsterdam herbergt aan straatkunst, of weet wat de waarde ervan is," zei Lene Grooten, die het plan indiende. De gemeenteraad stemde in februari vorig jaar in met het plan.



De curator, of het curatorium, wordt naar verwachting eind 2018 aangesteld. Wat die curator precies gaat doen moet nog nader uitgewerkt worden. Het idee is in ieder geval dat de stadscurator langs komt vóórdat een stuk streetart van een gemeentelijk gebouw verwijderd wordt.



Een kort 'assessment' moet bepalen of de kunst kwalitatief genoeg is om tijdelijk te mogen blijven.



Damsko Strijder

In de afgelopen jaren kwamen een paar keer pijnlijke misverstanden voor met kunst op straat, die een stadscurator mogelijk had kunnen voorkomen.



Waarschijnlijk het bekendst was de muurschildering van de toen nog ernstig zieke burgemeester Van der Laan, die kunstenaarscollectief Kamp Seedorf had achtergelaten op de Wibautstraat in Oost.



Dat verdween van de metrohalte door toedoen van een medewerker van een schoonmaakbedrijf die net op vakantie was geweest, en niet had meegekregen dat het werk had mogen blijven.



Damsko Strijder, zoals het kunstwerk gedoopt werd, is door het Amsterdam Museum inmiddels opgenomen in de vaste collectie.