Amsterdam krijgt een nieuwe middelbare vrije school

Het plan voor een tweede vrije middelbare school in de stad komt van betrokkenen bij de Kairos-basisschool in Noord. Tot nu toe bestaat er slechts één middelbare vrije school in de stad: het Geert Groote College. Dat loot elk jaar tientallen leerlingen uit.



De initiatiefnemers willen dat basisschoolleerlingen na de basisschool door kunnen gaan met vrijeschool­onderwijs. Nu gaat slechts 45 procent van de vrijeschoolleerlingen door naar een middelbare vrije school.



Bovendien groeit de belangstelling voor vrijeschoolonderwijs sterk. Niet alleen in Amsterdam (van 700 in 2012 naar ruim 1100 leerlingen nu in het basisonderwijs), maar ook in de rest van Noord-Holland, waar ook in Bergen en Haarlem middelbare vrije scholen zijn. Het aantal leerlingen op die middelbare scholen nam in vijf jaar met 55 procent toe.



Stichten is lastig

Makkelijk is het stichten van een nieuwe school niet. Volgens de wet moet er stichtingsruimte zijn: er mag niet binnen tien kilometer een school met eenzelfde onderwijsvorm zijn. Amsterdam is volgens die norm al 'vol', omdat het Geert Groote College in de buurt is. Pogingen om met bestaande schoolbesturen samen te werken, liepen op niets uit.



Nicoline Vink, projectleider van het Kairos College, vindt dat zonde. "We hebben meer dan 600 geïnteresseerden, en met zoveel basisschoolleerlingen is er duidelijk behoefte aan een middelbare school." .



Afgelopen maand is het wetsvoorstel 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' naar de Tweede Kamer gestuurd, waarmee het makkelijker moet worden om op basis van belangstelling een school te stichten. Die wet zal waarschijnlijk pas in 2021 van kracht zijn. De oprichters van het Kairos College beginnen al in september 2019, zonder overheidsfinanciering.



Duitse fondsen

Met hulp van externe financiers - zoals Duitse fondsen - en een ouderbijdrage van zo'n vijfhonderd euro per kind per jaar hopen ze de periode tot 2021 te kunnen overbruggen. Vink: "We bank on the new law."



De school zoekt alleen nog een gebouw en hoopt dan in september de eerste klas van 25 leerlingen te verwelkomen.



