Amsterdam krijgt ‘cyberbank’ voor wie een laptop niet kan betalen

Beeld Getty

Amsterdammers met een laag inkomen en een stadspas (‘groene stip’) kunnen vanaf begin 2022 tegen betaling van 20 euro statiegeld aanspraak maken op een laptop.

Organisaties en particulieren kunnen de laptops doneren. Die worden vervolgens opgeknapt door Amsterdamse jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam wil ook laptops voor het project leveren. Wethouder Touria Meliani (digitale stad) overhandigt vrijdag de eerste laptop aan de cyberbank.

Die dag is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. De gemeente vraagt dan aandacht voor ‘digitale rechten’, zoals privacy en toegang tot digitale apparaten en internet. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 13 procent van de Amsterdammers niet overweg kan met digitale apparaten.

Corona en de digitale kloof

Volgens wethouder Meliani digitaliseert de stad in hoog tempo en is die ontwikkeling door corona versneld. “Daarmee groeit ook de kloof tussen Amsterdammers die wel met internet en alle digitale mogelijkheden kunnen omgaan, en Amsterdammers die dat niet kunnen. Omdat ze geen laptop hebben, of omdat ze niet beschikken over digitale vaardigheden.” Het is de bedoeling dat de cyberbank deze digitale kloof gaat verkleinen.

“We weten al twintig jaar dat een bank als deze keihard nodig is,” zegt Karien Sondervan, directeur van Cybersoek. “Maar door de coronacrisis werd de digitale kloof opeens schrijnend zichtbaar: sommige gezinnen moesten het met één laptop doen.”

Beeld Cyberbank

Wat is Cybersoek? Cybersoek is een platform in Amsterdam voor digitale zelfredzaamheid. Amsterdammers kunnen er terecht met hun digitale vragen. Het platform bestaat al 20 jaar. Eerder hielp Cybersoek bijvoorbeeld mensen met het installeren van hun coronatoegangsbewijs op hun telefoon, of het uitprinten ervan.

Sinds de eerste coronagolf in 2020 tot aan het einde van dit jaar voorziet de gemeente 3750 Amsterdammers van een opgeknapte laptop. Ook hebben 2364 mensen een internetabonnement in de vorm van een dongel ontvangen. Maar dit is lang niet genoeg, zegt Sondervan. “Wij spreken dagelijks mensen die om een laptop vragen. We worden zo overspoeld dat we hebben besloten een structurele oplossing aan te bieden.”

De cyberbank moet alle stadspashouders kunnen helpen: dat zijn 120.000 mensen. Ook kunnen zij bij de cyberbank dezelfde digitale ondersteuning krijgen die Cybersoek al bood. Het platform biedt ook informele taallessen aan. “Want taalvaardigheden en digitale vaardigheden gaan hand in hand,” aldus Sondervan.

De stadspashouders hoeven hun laptop in principe niet terug te geven, tenzij deze stuk is of niet meer wordt gebruikt. Dan krijgt men de 20 euro statiegeld terug en zorgt Cybersoek dat de laptop netjes wordt gerecycled.