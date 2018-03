Amsterdam krijgt 52 nieuwe elektrische snelladers

De eerste nieuwe palen worden dit najaar geplaatst, en komen onder andere te staan op de Europaboulevard in Zuid (4 stuks), het Pauwenpad in Oost (2 stuks) en op Tijnmuiden en de Overschiestraat in Nieuw-West (beide 4 stuks).



Waar de overige palen komen, wordt later bekendgemaakt.



Taxi's

Snelladers voorzien een auto met groene stroom in ongeveer een half uur van een volle batterij, en worden daarom veel gebruikt door elektrische taxi's.



De nieuwe palen komen er omdat alle taxi's in de stad in 2025 uitstootvrij moeten zijn. Momenteel rijden er 650 elektrische taxi's rond, ruim 16 procent.



Naast de 13 snelladers staan er in Amsterdam 2400 normale laadpalen.



Lees ook: Waarom Amsterdam hoofdstad van de laadpalen is