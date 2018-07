Amsterdam krijgt 12.000 hectare 'achtertuin'

Dat willen samenwerkende natuur- en recreatieorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland.



De nu nog verschillende poldergebieden moeten in 2050 zijn omgetoverd tot één groot natuurgebied genaamd Amsterdam Wetlands. Het is de bedoeling dat recreanten kanoën, fietsend of lopend het hele gebied kunnen ontdekken.



"Deze regio kent al veel historische visserdorpjes en havenplaatsen. Die kunnen we nu als één gebied op de kaart zetten. Het is vooral een tegenhanger van de enorme bouw in de grote steden," zegt projectleider Saline Verhoeven van Landschap Noord-Holland.



De terreinbeheerders en eigenaren van de afzonderlijke poldergebieden willen door samen te werken ook het water- en natuurbeheer beter op elkaar afstemmen. "Er wordt al veel geïnvesteerd in natuurbehoud, maar door de handen ineen te slaan kan het budget doeltreffender worden besteed."



Veenafbraak

Zo heeft het gezamenlijke beheren van poldergebieden voordelen voor een beter veenbehoud. "Door gezamenlijk te zorgen dat er minder veenafbraak is, wordt er ook minder CO2 uitgestoten."



Ook willen de organisaties bodemdaling tegengaan. "Als het veen niet wordt afgebroken, houdt het water vast. Dat water kunnen we weer gebruiken in droge periodes."



De poldereigenaren en de natuur- en recreatieorganisaties willen onder andere met de gemeenten in gesprek om te zien op welke manier het plan uitgevoerd gaat worden.