Amsterdam krijg na jaren strijd zijn uberluxe ‘zessterrenhotel’

Hotel de Crillon, van de Chinese hotelketen Rosewood, in Parijs. Beeld REUTERS

Het Rosewood is het taaiste hotelproject in de stad. Sinds 2013, toen bekend werd dat het gerechtshof van de gracht naar nieuwbouw IJdok zou verhuizen, staat vast dat het complex een hotel wordt. Dat was ook op aandrang van de gemeente Amsterdam, die meer tophotels – en daarmee ‘kwaliteitsbezoekers’ – naar de stad wilde lokken.

Het toenmalige college bemoeide zich actief met de verkoopvoorwaarden van het rijksvastgoedbedrijf. Zo werd een bod van Hard Rock Hotel afgewezen en werd de aanvankelijke koper, het omstreden Brabantse M7, aan de kant geschoven.

Piet Boon

In 2015 kwam het justitiepaleis voor 61,3 miljoen euro in handen van ontwikkelaar CTF. Die zal nu het complex, dat deels uit 1665 stamt, ontwikkelen voor het Chinese Rosewood, dat wereldwijd 25 hotels uitbaat. Door bezwaarprocedures, onder meer van omwonenden, duurde het tot augustus tot er via de rechter definitief toestemming was voor de bouw. Deze week liepen alle bezwaarmogelijkheden daartegen af.

CTF start nu zo snel mogelijk met de voorbereidingen voor de bouw. Daarmee is nog zeker 2,5 jaar gemoeid. Rosewood gaat ervan uit dat het hotel op zijn vroegst najaar 2023 wordt geopend.

Het Rosewood wordt een van de meest luxe hotels van de stad, ver­gelijkbaar met het Conservatorium Hotel en het in 2017 geopende Waldorf Astoria. In het 22.000 vierkante meter grote complex komen 134 kamers, elk tenminste 45 vierkante meter groot – ruim het dubbele van een reguliere hotelkamer. De suites op de bovenste verdieping – nog zeker twee keer zo groot – zijn voorzien van een balkon.

Voor prijzen is het nog veel te vroeg, maar in het Rosewood in London begint een kamer bij 825 euro.

Een groot deel van die vierkante meters gaat in openbare ruimtes zitten. Er komen drie restaurants, waarvan één met bar. De strenge gevel van het monument krijgt straks weer drie ingangen.

Indeling en interieur van zowel de kamers als de gemeenschappelijke ruimten, zoals lobby, congrescentrum en spa zijn ontworpen door de Nederlandse designer Piet Boon. Een van de restaurants is van de hand van het Amsterdamse Concrete, de bar wordt ontworpen door het Spaanse Sagrada, de binnentuinen zijn van Piet Oudolf. De schoorsteen, nog uit de tijd van het weeshuis, verdwijnt.

Waterkelder

Het voormalige cellencomplex van de rechtbank wordt deels garderobe van het congrescentrum. De twee voormalige rechtszalen worden bibliotheek en balzaal. Van de drie binnentuinen van het complex wordt er een het terras voor het restaurant, een onderdeel van het vergadercentrum en een onderdeel van de ondergrondse spa met zwembad, deels in een waterkelder die in de negentiende eeuw is gebouwd voor de watervoorziening binnen de stelling van Amsterdam.