Amsterdam komt tot inkeer en scheldt helft gemeentehuur kwijt

De Zuiderkerk Beeld Roï Shiratski

Over de maanden waarin ze wel open waren maar vanwege coronaregels minder klanten trokken, wordt de huur 20 procent verlaagd.

In februari maakte het college daarvoor al een bedrag van 10 miljoen euro vrij. Toen moest nog uitgewerkt worden hoe het geld zou worden verdeeld. Aanvankelijk was het uitgangspunt dat ‘bepaalde huurders’ hulp zouden krijgen, omdat een algehele huurkorting niet haalbaar leek.

Alle huurders

“We vinden het redelijk om alle huurders die worden getroffen door coronamaatregelen huurkorting te geven,” zegt wethouder Touria Meliani (vastgoed). “Dat kan gaan om horecabedrijven die hun plek niet konden gebruiken of bijvoorbeeld de Zuiderkerk, die geen evenementen kan organiseren. Als die alle huur moeten betalen, gaan ze failliet.”

Ongeveer 1300 van de 2600 gemeentehuurders komen voor de korting in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten ondernemers gebruikmaken van steunmaatregelen van het kabinet zoals TVL (tegemoetkoming vaste lasten) of de TOGS-bijdrage van 4000 euro. Starters of eenmanszaken die daar geen gebruik van kunnen maken, worden individueel beoordeeld.

Zwaarst getroffenen

“We kunnen niet alle huurders helpen, we kijken naar de zwaarst getroffenen. Er zijn huurders die geen enkele vorm van inkomen hebben gegenereerd en op omvallen staan. Maar we kennen ook huurders die hun werk wel konden doen. Daarnaast zijn er in de sport- en culturele sector al steunmaatregelen waaruit de huur wordt betaald. Die gaan we niet dubbel steunen. Het geld dát we hebben, moeten we inzetten voor diegenen die tussen wal en schip vallen.”

Wethouder Touria Meliani Beeld Gemeente Amsterdam

Vorig jaar ontstond grote ophef onder gemeentehuurders omdat het college aanvankelijk niet bereid was huur kwijt te schelden - maar slechts op te schorten. Er kwam alsnog een hulpregeling, maar die bleek zo streng dat in 2020 geen enkele gemeentehuurder korting ontving. Daarop kondigden brancheorganisaties voor winkels en horeca aan juridische stappen te overwegen als Amsterdam niet tot inkeer kwam.

“Ik kan me voorstellen dat ondernemers voelen dat het te lang heeft geduurd,” zegt Meliani. “We hadden soms alerter kunnen reageren. Maar als gemeente moeten we ook de besteding van gemeenschapsgeld verantwoorden.”

Te streng

“Maar we hebben vorig jaar gelijk huur opgeschort en contact gezocht, direct en indirect met alle huurders. Daarin is veel tijd gaan zitten. Ondertussen duurden de coronamaatregelen steeds langer en bleek dat de twee miljoen die we voor de huren apart hadden gezet, niet voldoende waren. De criteria die we voor kwijtschelding hadden opgesteld bleken uiteindelijk te streng.”

De regeling geldt zowel voor huurders van wie de huur sinds vorig jaar is opgeschort, als voor bedrijven die geheel of gedeeltelijk hebben doorbetaald. In totaal bedraagt de huurschuld tot nu toe 13 miljoen euro. Normaliter vangt de gemeente jaarlijks ruim 66 miljoen euro huur.

De huurregeling speelt ‘vooralsnog’ van 15 maart 2020 tot 15 maart dit jaar, terwijl de lockdown nog in ieder geval tot eind van de maand voortduurt. “Maar de coronamaatregelen duren nog voort. We houden de mogelijkheid open deze regeling te verlengen. Maar als deze situatie langer duurt, richting het einde van dit jaar, zal steun vanuit de gemeente ingewikkeld worden. Als gemeente kunnen we dit niet alleen, daarover praten we met het rijk.”

Gemeentevastgoed

“We willen niet gedwongen zijn om gemeentevastgoed te verkopen, maar zonder steun uit Den Haag is dat onvermijdelijk. We zijn nu aan het inventariseren wat er mogelijk verkocht kan worden. Maar het is van belang eigen maatschappelijk vastgoed te behouden, voor de winkeldiversiteit, buurtfunctie en werkgelegenheid is dat heel waardevol.”

Het zal volgens de wethouder ‘enkele maanden’ duren voordat alle aanvragen zijn verwerkt en huurders die wel hebben betaald, een deel daarvan krijgen teruggestort. “We willen het zo snel mogelijk doen. Maar met 1300 huurders gaat het enige tijd kosten. We hopen dit binnen drie maanden rond te krijgen.”

Gemeentehuurders moeten de rest van de achterstallige huur vanaf juli in een periode van maximaal zes jaar terugbetalen. “Maar we bekijken per kwartaal of dat verlengd moet worden.”