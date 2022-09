Amsterdam komt snel met nieuwe maatregelen om de bezoekersdrukte verder in te dammen

Het aantal overnachtingen in Amsterdam groeit sneller dan verwacht tot boven de 18 miljoen. Ook op het Damrak is het weer ouderwets druk. Beeld Daphne Lucker

Amsterdamse hotels boeken volgens een inventarisatie van ABN Amro en hoteladviseur Horwath dit jaar 16,5 miljoen overnachtingen. Via vakantieverhuur, Airbnb voorop, slapen nog eens 1,1 miljoen toeristen in de stad, en dan zijn er nog een half miljoen toeristen die bij bed & breakfasts, campings en groepsaccommodaties overnachten.

Daardoor overschrijdt het aantal toeristische overnachtingen in de stad dit jaar de grens van 18 miljoen gaat. Dat is sneller dan gedacht. Wethouder Mbarki zegt naar aanleiding van een bericht in Het Parool van dinsdag over de inventarisatie dat er maatregelen worden getroffen.

“Wij zijn direct aan de slag gegaan nadat de eerste prognoses binnen waren en werken toe naar een breed pakket aan maatregelen,” zegt Mbarki. “Dat is voor 1 december dit jaar gereed. Wat ons betreft liggen alle maatregelen op tafel. Daar hebben we de hulp van de hotels ook bij nodig. Wat gaat de hotelbranche zelf doen? Uiteindelijk moeten we het samen doen.”

“Het is een interessant rapport. Wij kunnen ons heel goed vinden in de aanbeveling dat we ons moeten herpositioneren als stad. Wat voor stad willen we zijn en wat voor soort bezoekers willen we? Dat is precies waar we nu mee bezig zijn.”

Scherpe maatregelen

Volgens Jasper van Dijk, een van de initiatiefnemers van het volksinitiatief Amsterdam heeft een Keuze – dat in 2020 30.000 handtekeningen ophaalde met het pleidooi om niet meer dan 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaar toe te staan –, is het volgens de beloftes die het gemeentebestuur vorig jaar deed tijd voor scherpe maatregelen. “Ik kan alleen maar zeggen: verhoog de toeristenbelasting nog verder.”

“Dit is hét moment om in te grijpen,” zegt Van Dijk. “De vakantieverhuur moet verder aan banden en de toeristenbelasting omhoog. En er moet een analyse komen dat daardoor inderdaad minder bezoekers naar de stad komen en de leefbaarheid in wijken verbetert. Als daaruit blijkt dat het niet voldoende is, moet je kijken naar het verminderen van het aantal hotels en een verbod op Airbnb.”

Van Dijk, zelf econoom, is niet overtuigd van het pleidooi van de economen van ABN Amro dat een hogere toeristenbelasting juist tot méér toeristen en drukte in de stad leidt doordat de weinig overlastgevende zakenreiziger en congresganger als eerste door hoge kamerprijzen worden weggejaagd.

“Ik vind het mager wat ABN zegt. Het is een aanname,” zegt Van Dijk. “Een hogere toeristenbelasting leidt niet per se tot een hogere kamerprijs,” zegt Van Dijk. “Hotels zullen die verhoging compenseren door minder winst te nemen. Dat moet ook. Die winsten horen naar de stad te vloeien. Hotels verdienen enorm veel geld en door de hotelstop is hotelvastgoed veel duurder geworden.”

Vervelende nabrander

De hotelsector is, weinig verrassend, geen voorstander van een nog hogere toeristenbelasting. “We hebben al de hoogste heffing in Europa met een belachelijk systeem, inclusief een percentage en een vast bedrag,” zegt Remco Groenhuijzen van het Mövenpick Hotel en voorzitter van het Amsterdamse luxehoteloverleg. “Het is elke keer voor de gast een vervelende nabrander als die uitcheckt.”

“En het is onbewezen dat het de drukte beperkt,” gaat hij verder. “Nu groeien de bezoekersaantallen toch ook weer terwijl de toeristenbelasting de afgelopen twee jaar forst is verhoogd? De gemeente moet niet verwachten dat de helft van de kamers blijft leegstaan. Als je de belasting verhoogt, zal je de congressen als eerste raken. Met de bezoeker die respect heeft voor de stad. Dit weekend was de IBC (International Broadcasting Convention) in de RAI met zo’n 50.000 bezoekers. Hebben we daar in de stad veel drukte van gehad?”

Volgens Groenhuijzen wordt alleen de toerist beboet voor de drukte, niet de veel grotere aantallen dagjesmensen die naar de stad komen en geen toeristenbelasting betalen. Dit jaar bezoeken tussen de 17 en 19 miljoen dagjesmensen de stad, tegen maximaal 8 miljoen toeristen. “Die worden bij vrijwel alle maatregelen buiten beschouwing gelaten. Er wordt alleen gezorgd dat de hotelier zijn klanten kwijtraakt.”

Een bezoekersbelasting waarvoor ABN Amro pleit, wordt lastig, vreest Groenhuijzen. “Wij hebben al eerder gepleit voor een brede stadsbelasting. Dat is juridisch complex, zeker als je Amsterdammers wilt uitsluiten. De kracht moet meer zitten in goede marketing om de stad anders neer te zetten dan van seks, drugs en rock ’n roll alleen. Maar er zijn nog steeds politieke partijen die niks willen doen aan stadsmarketing.”