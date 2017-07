Amsterdam komt docenten tegemoet in reiskosten

De maatregelen worden ingevoerd om het lerarentekort aan te pakken. Voor de komende jaren dreigt een flink lerarentekort. In het basisonderwijs alleen al kan het tekort oplopen tot 400 vacatures in 2020. Een van de belemmeringen voor leraren om in Amsterdam les te geven zijn de reiskosten.



Via hun cao krijgen leraren maximaal 80 euro per maand vergoed. De gemeente stelt een aanvullende reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer beschikbaar van minimaal 500 euro tot maximaal 2.000 euro per leraar per schooljaar, voor leraren die minimaal drie dagen werken en die verder dan 20 kilometer van hun werk wonen. De regeling geldt voor twee jaar, waarvoor per jaar 200.000 euro beschikbaar komt.