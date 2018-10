Amsterdam koerst zaterdag af op warmterecord van 24 graden

Dat meldt Matthijs van der Linden van Weeronline. Het oktoberrecord van 23,4 graden uit 2017 wordt daarmee verbroken. Want vorig jaar was het deze tijd van het jaar ook opvallend warm.



Tegen de normale oktobertrend in, stijgt de temperatuur deze dagen tot ongekende hoogte. Vrijdag wordt het al 22- à 23 graden, zaterdag tikt de thermometer zeker de 24 graden aan.



Hoogzomer

Van der Linden: "En dat is net een graad te laag om te spreken van zomers weer. Maar in de stad staat weinig wind en voelt het voor de beleving wel als hoogzomer." De temperatuur wordt gemeten bij Schiphol, waar het wel koeler zal zijn dan in de stad.



"Maar aan het begin van de avond word je er wel aan herinnerd dat het herfst is, want dan wordt het donker en koelt het weer af," zegt Van der Linden.



Dagje Zandvoort

Het is mischien geen ideaal weekend om te zonnen op het strand van Zandvoort, met matige tot vrij krachtige wind, maar het is wel ideaal terrasweer bij de standtenten, want de zon schijnt volop.



