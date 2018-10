Amsterdam koerst af op warmterecord van 25 graden

Dat meldt Matthijs van der Linden van Weeronline. Het oktoberrecord van 23,4 graden uit 2017 wordt daarmee verbroken. Vorig jaar was het rond deze tijd van het jaar ook opvallend warm.



Tegen de normale oktobertrend in, stijgt de temperatuur deze dagen tot ongekende hoogte. Vrijdag is het al 22- à 23 graden, zaterdag tikt de thermometer de 25 graden aan.



Hoogzomer

Volgens van der Linden staat er zaterdag in de stad weinig wind en voelt het als hoogzomer. De temperatuur wordt gemeten bij Schiphol, waar het wel koeler zal zijn dan in de stad.



"Maar aan het begin van de avond word je er wel aan herinnerd dat het herfst is, want dan wordt het donker en koelt het weer af," zegt Van der Linden.



Tiende datumrecord dit jaar

Op vrijdag werd ook een warmterecord verbroken op het meetpunt in De Bilt. Het is daar op 12 oktober nog nooit zo warm geweest.



Om 14.00 uur werd het 21,6 graden. Daarmee is het officieel de warmste 12 oktober sinds 1901, toen de metingen begonnen, aldus Weeronline. Het oude record van 21,4 graden dateert van 1990.



Het is al de tiende keer dit jaar dat een datumrecord voor de maximumtemperatuur in De Bilt geregistreerd wordt, stelt Weeronline. Op 24 januari, 7 april, 8 april, 19 april, 22 april, 28 mei, 29 mei, 26 juli en 27 juli was het eveneens recordwarm.



Hiertegenover staan drie kouderecords voor de maximumtemperatuur: 28 februari, 17 maart en 23 september.



Geen treinen naar Zandvoort

Met de mooie temperaturen dit weekend is het een uitstekend moment om een dagje naar Zandvoort te gaan. Maar helaas: er rijden geen treinen naar 'Amsterdam Beach' dit weekend.



Vanuit de stad kun je op Station Haarlem komen met de trein, vanaf daar moet de bus worden genomen naar Zandvoort aan Zee. Op het traject wordt namelijk een nieuw schouwpad aangelegd. De extra reistijd bedraagt een kwartier tot halfuur.



Lees ook: Toch nog even warm: hier kun je nazomeren bij 23 graden