Amsterdam knapt 21 kilometer pad op in Amsterdamse Bos

Amsterdamse Bos. Beeld ANP

Tijdens de werkzaamheden deze herfst en winter worden gaten en scheuren hersteld en op sommige plekken wordt de bovenste asfaltlaag vernieuwd. De paden zijn een aantal dagen tot ruim een week buiten gebruik, met uitzondering van het werk aan de Kleine Noorddijk, die deels een maand buiten gebruik is. Voetgangers en fietsers worden omgeleid.

‘Alle paden waar ook gefietst mag worden, zijn geïnspecteerd en er is nu ook geld om het onderhoud grondig op te pakken. Er moet de komende jaren 21 kilometer pad worden aangepakt,’ schrijft wethouder Floor Gordon van de gemeente Amstelveen in een persbericht. ‘De slechtste delen zijn dit jaar als eerste aan de beurt, waaronder het pad bij het Bloesempark.’ Dat wordt tussen 7 tot 15 november opgeknapt.

Eind december hoopt de gemeente klaar te zijn met de eerste fase (zie onderstaande kaart). In 2020 staat de renovatie van de Lindelaan en delen van de Nieuwe Meerlaan op de planning. Omdat het Amsterdamse Bos eigendom is van de gemeente Amsterdam, verzorgt Amsterdam het beheer, ook al ligt een groot deel van het bos in Amstelveen.