Amsterdam kijkt terug op ‘gezellig drukke’ Koningsdag, 23 aanhoudingen verricht

De gemeente kijkt terug op een ‘gezellig drukke’ Koningsdag in de stad. De politie verrichtte in totaal 23 aanhoudingen. Op de Spoedeisende Hulpen van het OLVG in Oost en West was het drukker dan anders, maar door de inzet van extra personeel leidde dat niet tot problemen.

“We kijken terug op een mooie dag,” aldus een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. “Mooi dat we na twee jaar weer Koningsdag konden vieren. Op sommige momenten was het té druk, maar in samenwerking met de politie is dat goed aangepakt.”

Al aan het begin van de middag riep de politie bootvaarders op om niet meer naar de stad te komen en de drukke grachtengordel te mijden. ‘Het is druk op het water, te druk,’ schreef de politie op Twitter. Op sommige grachten werd eenrichtingsverkeer ingesteld om de doorstroming te verbeteren.

Enkele uren later, rond 17.00 uur, vroeg de politie aan feestvierders om ook de Reguliersdwarsstraat en de Westerstraat te mijden, omdat die ‘overvol’ waren. Ook de kruising van de Prinsengracht en de Nieuwe Leliestraat stond vol mensen. Tot grote problemen heeft dat niet geleid.

De politie verrichtte in totaal 23 aanhoudingen. Dat is vergelijkbaar met voorgaande Koningsdag-edities. In 2018 waren het er 27 en in 2019 werden er 17 mensen opgepakt.

Spoedeisende hulp

Een woordvoerder van het OLVG laat weten dat er op de Spoedeisende Hulpen van de locaties in Oost en West in totaal 283 patiënten zijn langsgeweest op Koningsnacht- en dag. Op een normale dag zijn dat er tussen de 160 en 180. “Van tevoren weten we dat het op dit soort dagen drukker is, dus we schakelen extra medewerkers in,” aldus de woordvoerder.

Bijna twintig procent van de patiënten op de Spoedeisende Hulpen had te veel gedronken. Ook moesten er veel mensen gehecht worden. Daarnaast zijn er paar patiënten binnengebracht met onderkoelingsverschijnselen, omdat ze een nat pak in de gracht hadden gehaald.

Medewerkers van de stadsreiniging zijn ’s nachts al begonnen met het opruimen van de troep. Daarvoor werden 136 vuilniswagens en 97 veeg- en spoelmachines ingezet. Veegteams hebben vanaf de buitenwijken naar het centrum gepoetst. Op Twitter laat de gemeente weten dat de stad ‘weer zo goed als schoon’ is.

🙌 Afgelopen nacht gingen deze toppers de straat op om alle troep op te ruimen 🧹. Dankzij hen is onze stad na Koningsdag weer zo goed als schoon.



📸 Mariet Dingemans pic.twitter.com/m4q3OrUHh2 — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 28 april 2022

Een woordvoerder van het GVB laat weten dat het ‘gezellig druk’ was, maar dat het nergens tot problemen heeft geleid. “De piek was rond 14.00 uur,” aldus de woordvoerder. “Een uurtje later lagen we weer op schema.” Veel trams reden in de binnenstad een aangepaste route.

De NS vervoerde in totaal 200.000 mensen met de trein naar Amsterdam. Er werden extra en langere treinen ingezet. Het aantal reizigers is vergelijkbaar met die van eerdere edities waarop het goed weer was, aldus een woordvoerder. “Op stations waar het heel druk was hebben we af en toe mensen tegengehouden om de trein in te gaan. Daardoor kon de trein veilig vertrekken en mensen konden gewoon een trein later pakken,” aldus de NS.