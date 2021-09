Amsterdam kandidaat voor WorldPride 2026

Twintig jaar nadat Nederland geschiedenis schreef door als eerste land het huwelijk open te stellen voor stellen van hetzelfde geslacht, wil Pride Amsterdam WorldPride naar de stad trekken. Zo wil de stichting de verloren titel ‘Gay Capital of the World’ heroveren. ‘We zijn achterover gaan leunen.’

Lucien Spee de Castillo Ruiz (53), directeur van Pride Amsterdam, vindt het een spannende dag. “Vandaag wordt officieel de kandidatuur aangekondigd, maar pas volgend jaar zal de stemming plaatsvinden onder de leden van WorldPride. Hierbij krijgen alle kandidaten een half uur om hun eigen plan te pitchen. We willen graag ons zilverkleurige jubileum gebruiken om als Nederland en wereld te reflecteren waar we staan.”

WorldPride, de mondiale versie van de Pride zoals we die kennen in Amsterdam, wordt sinds 2000 om de paar jaar gehouden in een andere wereldstad. De andere kandidaat voor de komende WorldPride is Orlando in Florida. Eigenlijk stond er voor 2026 geen WorldPride gepland, maar zowel Amsterdam als Orlando hebben hier om eigen redenen om verzocht. Pride Amsterdam om het 25-jarig bestaan van de organisatie te vieren. Pride Orlando om extra stil te staan bij de Orlando Shootings die dan precies tien jaar geleden waren. Toen werden bij een gayclub 49 mensen doodgeschoten en vielen er tientallen gewonden.

Inhaalpunten

“Het is een mooie gelegenheid om als Nederland te kijken wat er beter kan,” zegt Spee de Castillo Ruiz. “We zijn ingehaald door landen als België en Malta.” Hij doelt op de Rainbow Europe Index, een lijst die Europese landen beoordeelt op hun lhbtq-tolerantie. Nederland staat momenteel twaalfde op deze lijst. “Door het homohuwelijk als eerste toe te staan dachten we dat we er al waren. Zo is er hier weinig geregeld voor meerouderschap en transgender personen. Bovendien zijn we een van de weinige landen waar het verbod op discriminatie van lhbtq+-mensen niet expliciet is opgenomen in de grondwet.”

Daarbij komt ook nog dat het geweld tegen lhbtq’s is toegenomen. “Bijvoorbeeld die studentenflat die in de fik was gestoken omdat er regenboogvlaggen hingen. En bij de afgelopen Pride zijn een paar van onze drags geweigerd door een Uber. We zijn de afgelopen jaren tijdens de Pride actief gaan lobbyen in Den Haag om hier meer tegen te ondernemen. Er is ons een paar jaar geleden door de landelijke politiek beloofd dat er een nationale coördinator zou komen ter bestrijding van deze agressie. Maar er is nog niets gerealiseerd, het gaat veel te langzaam.”

Concrete eisen

Pride Amsterdam komt daarom met een lijst met eisen aan de politiek. Hierin staat onder andere dat het verbod op lhbtq-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet moet worden opgenomen en dat ‘LHBT-genezingstherapieën’ bij wet verboden moeten worden. Daarnaast hebben ze meer concrete eisen voor verdere rechten van transgender personen en meerouderschap: een voor een ‘punten die moeten worden ingehaald’.

Tot slot benadrukt Spee de Castillo Ruiz dat Pride voor iedereen is. “Iedereen die zich in het concept van Pride kan vinden, hoort er gewoon bij. Hetero’s hebben we er juist bij nodig, anders hadden we ook een ruimte kunnen huren en daarbinnen staan feesten met zijn allen. Je moet iedereen betrekken om met elkaar verder te komen. De Tweede Kamer zit per slot van rekening vol met hetero’s, die hebben we nodig om onze inhaalpunten door te voeren.”