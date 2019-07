Amsterdam kan Songfestival niet organiseren

Duncan Laurence wordt door fans onthaald op luchthaven Schiphol. De zanger won met het nummer Arcade het Eurovisie Songfestival in Israel. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP Kippa

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de raad. Hoofdoorzaak lijkt een bericht van de Ziggo Dome dat deze zaal niet beschikbaar is in de betreffende periode volgend jaar vanwege boekingen en reserveringen die niet kunnen worden afgezegd.

Ook de RAI en de Johan Cruyff ArenA zijn volgens Halsema niet beschikbaar, de muziekzaal Afas Live zou niet groot genoeg zijn. “Amsterdam wenst Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Maastricht veel succes bij het opstellen van hun bidbook”, schrijft Halsema donderdagmiddag.

De gemeente Amsterdam heeft nog geprobeerd om een alternatieve festivallocatie op te zetten, waardoor het Songfestival weer een origineel buitenfestival in tenten a la Lowlands zou worden, legt Halsema uit. “Na uitwerking van dit concept blijkt het geheel te complex en met te veel onzekerheden om uiteindelijk een volwaardig alternatief te bieden voor de Ziggo Dome.”

Enkele weken

Dat geen van de grote zalen in Amsterdam beschikbaar is heeft er volgens de gemeente mee te maken dat een locatie niet alleen op de twee avonden van de live-uitzending gebruikt wordt, maar voor een langere periode van enkele weken leeg moet zijn. De zaal is in die Songfestivalperiode niet te gebruiken voor andere evenementen. Dat bleek een onoverkomelijke horde in de agenda’s van de geschikte locaties in de stad. De Ziggo Dome heeft het nog geprobeerd mogelijk te maken, maar de beschikbaarheidseisen van de organisatie maakten dat onmogelijk.

D66 stelt voor om er dan maar een public viewing van te maken. “Erg jammer, maar begrijpelijk besluit nu locaties niet beschikbaar blijken. Wellicht is er nu wel ruimte voor public viewing waardoor Amsterdammers wel dit mooie evenement samen kunnen beleven,” aldus raadslid Jan-Bert Vroege.