Amsterdam kan nazomeren in het weekend

De zon laat zich in het weekend pas echt goed zien, maar gedurende de week zal het steeds meer opklaren. Ook de aangeschafte regenjas kan weer in de kast.



Woensdag valt er nog een bui, maar de daaropvolgende dagen zal het niet of nauwelijks gaan regenen.



In het weekend stijgt het kwik naar de 23 à 24 graden. Maar die temperatuur kan nog oplopen, zegt weerman Yannick Damen van Weeronline. "Het is zondag in Amsterdam met een t-shirt aan in de zon prima vertoeven."



Meer zon

Amsterdammers die voor een nog beter zonnetje gaan, moeten die in het zuidoosten van het land zoeken. Daar neemt de temperatuur met minimaal 25 graden nog meer toe.



Het wisselvalige weer past precies in de trend van vorafgaande jaren. Vorig jaar was het aan het begin van september ook erg wisselvallig, aldus de weerman.



