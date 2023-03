Amsterdam kan maar geen afscheid nemen van de fietsflat bij CS

De laatste fietsen werden eind februari uit de fietsflat verwijderd. Beeld Ramon van Flymen

Volgens stadsdeelcommissielid Arne Bartelsman kan de fietsflat een belangrijke rol blijven vervullen als stalling voor mensen die hun fiets langer dan 24 uur willen parkeren. Ook kan er op de onderste etage van de stalling ruimte worden gemaakt voor scooters, brommers en bakfietsen.

Bartelsman heeft daartoe een advies opgesteld namens het stadsdeel. Dinsdag wordt het verlengen van de levensduur van de fietsflat besproken in stadsdeelcommissievergadering. Eerder al gingen stemmen op – en werd een petitie geopend – om de fietsflat een monumentenstatus te geven.

500 weesfietsen

De fietsflat is vorige week helemaal ontruimd en was gesloten sinds op 30 januari ernaast een nieuwe stalling werd geopend onder het water van het Open Havenfront. De afgelopen weken werden bezitters nog in staat gesteld hun fiets op te halen. Uiteindelijk werden zo’n 500 fietsen afgevoerd naar het Fietsdepot aan de westelijke rand van de stad.

De fietsflat blijft voorlopig op zijn plaats, omdat de gemeente verwacht dat er in 2024 wellicht weer een tekort aan stallingsplaatsen ontstaat. Er wordt nagedacht over mogelijk tijdelijke bestemmingen voor de stalling.

Volgens Bartelsman is dat ‘gezien de bijzondere constructie’ van de fietsflat een ingewikkeld vraagstuk: “Er kan vooral van alles niet.” Hij zegt dat het het zonde is om de beschikbare ruimte niet te gebruiken voor fietsparkeren. “Bijvoorbeeld voor Amsterdammers die hun fiets langer dan 24 uur willen parkeren, maar beperkte financiële middelen hebben.”

1,35 euro per dag

In de nieuwe stalling in het Open Havenfront is plek voor ongeveer 7000 fietsen, maar alleen de eerste 24 uur zijn gratis, daarna moet 1,35 euro er dag worden betaald. Dat is om te voorkomen dat de beschikbare ruimte wordt opgesoupeerd door fietsen waar de eigenaar nooit meer naar omkijkt.

Onder meer studenten lijken daarmee op kosten te worden gejaagd, bijvoorbeeld als ze voor het weekeinde naar huis gaan en hun fiets dus langer dan een etmaal bij CS stallen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst zei begin februari te willen onderzoeken of gratis parkeren voor bijvoorbeeld studenten tot de mogelijkheden behoort, maar klonk daarbij weinig hoopvol.