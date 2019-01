Amsterdam is van alle steden het hardst gegroeid

Volgens het CBS heeft Amsterdam er netto bijna 10.000 inwoners bijgekregen. Rotterdam groeide met 5570 mensen en Den Haag met 6252 mensen.



Amsterdam groeide in 2018 van 854.047 inwoners in januari naar 863.955 inwoners in december.



De groei is vooral te danken aan immigratie vanuit het buitenland. Tegelijkertijd vertrokken veel inwoners van de drie steden naar de voorsteden.



Andere gemeente

Zo verwelkomde Amsterdam 36.000 inwoners vanuit het buitenland, terwijl 21.000 Amsterdammers naar het buitenland emigreerden.



Daar staat tegenover dat bijna 43.000 Amsterdammers de stad verruilden voor een andere Nederlandse gemeente, terwijl er vanuit de rest van Nederland maar 32.000 mensen naar Amsterdam verhuisden. Daarnaast werden er bijna 5000 Amsterdammers meer geboren dan er doodgingen.



17,3 miljoen

Ook Rotterdam en Den Haag groeiden door immigratie en geboorte en verloren inwoners door verhuizingen, aldus het CBS.



Door de verhuizing groeiden ook gemeenten als Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Diemen en Ouder-Amstel. Almere groeide ook sterk.



De Bevolkingsteller van het CBS schat dat Nederland bijna 17,3 miljoen inwoners telt. Dat is 104.000 meer dan aan het begin van 2018.



De bevolkingsgroei in Amsterdam in 2018: