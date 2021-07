Amsterdam is de coronahaard van Nederland

Amsterdam kent de hoogste aantallen nieuwe coronagevallen sinds het begin van de crisis. Beeld Getty Images/iStockphoto

Amsterdam telde daarmee dinsdag anderhalf zoveel nieuwe besmettingen als héél Duitsland (646). In de regio Amsterdam-Amstelland testte bijna één op de vijf mensen die zich lieten testen positief. De cijfers stijgen ook flink in de gemeentes Groningen (374), Rotterdam (368) en Utrecht (317).

Ook als je de besmettingscijfers afzet tegen het aantal inwoners, staat Amsterdam bijna stijf bovenaan met 113 positieve tests per 100.000 inwoners. Alleen het kleinere Groningen telt per 100.000 inwoners meer besmettingen (161).

Even leek het erop dat Amsterdam een ‘summer of love’ tegemoet ging. Jongeren konden eindelijk weer feesten, flirten en drinken; veilig dankzij Testen voor Toegang en een lage besmettingsgraad. De realiteit bleek al snel anders. Het aantal besmettingen steeg explosief in de leeftijdscategorieën 20-29 en 10-19 jaar. Zo kwam het virus mee terug uit Portugal en Spanje na examenreisjes en werd het verder verspreid in clubs. Van de nieuwe gevallen waarvan de bron bekend is, is 37,2 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca.

Tekenend voor de situatie: na twee weken van versoepelingen besluiten veel horecatenten in de stad uit zichzelf dicht te gaan of de openingstijden aan te passen. Noodgedwongen. Te veel personeel is ziek óf zit in quarantaine.

Vierde golf

Amsterdam is een brandhaard in een land met zes keer zoveel positieve tests afgelopen week als een week daarvoor. Ja, er wordt meer getest, maar dat verklaart de stijging niet alleen: ook het percentage positieve testen stijgt.

Met een reproductiegetal van boven de twee wordt in elk geval de komende dagen nog geen daling verwacht. Daarna hoopt het kabinet de effecten van de strengere maatregelen terug te zien.

Wordt de vierde golf in Amsterdam, net als de eerste drie, een met overbezette ic’s? Daar lijkt het niet op, zeggen betrokkenen: in tegenstelling tot de vorige keren is er nu een vaccin, dat ook − wanneer twee keer geprikt − tegen ernstige gevolgen van de besmettelijkere Deltavariant beschermt. In de regio Amsterdam is nu 23 procent volledig gevaccineerd, en 28 procent gedeeltelijk. In de regio Amsterdam-Amstelland liggen die cijfers iets hoger, maar 40 procent van de Amsterdammers boven de 12 jaar heeft nog geen vaccinatie gepland.

Kwetsbare wijken

De vaccinatiegraad ligt in een aantal wijken, zoals Nieuw-West en Zuidoost, nog laag. Met name in deze wijken bestaat het gevaar dat jongeren ouderen besmetten en het virus in de wijk “door de generaties gaan wandelen”, zoals De Jonge vrijdag waarschuwde. Dinsdag liet de GGD Amsterdam al weten dat de testfaciliteit in Zuidoost de drukste van de stad is.

Ook ic-baas Armand Girbes van het VUmc is bezorgd. Het RIVM rekent op een bovengrens van 600 bezette ic-bedden, als rekening voor te vroege versoepelingen in het nachtleven. In de ziekenhuizen is het nog rustig. Maar Girbes vreest dat jongeren het virus overdragen op niet volledig gevaccineerde ouderen. “Ik kijk met angst en beven naar de oplopende besmettingscijfers.”