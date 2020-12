Amsterdam is bepaald geen moordstad: laagste aantal geweldsdoden in jaren

Geweld kostte dit jaar tot nu toe 14 levens in Amsterdam en omstreken: een laagterecord in decennia. De vele incidenten gaven soms het idee van een gewelddadig jaar, maar veel slachtoffers overleefden schoten en messteken.

Wie van een afstand kijkt naar de zaken waarbij dit jaar doden vielen door geweld in de stad, vallen twee dingen op. De domme ongelukken door jonge mannen die met vuurwapens speelden en de ruzies om bijna niets die levens kostten.

Niettemin bleef het aantal gedode slachtoffers relatief beperkt. Waar de teller vorig jaar was blijven steken op 21 ‘geweldsdoden’, en het jaar daarvoor op 15, zijn met nog twee dagen te gaan nu 14 slachtoffers te betreuren.

De afgelopen tien jaar schommelde het cijfer steeds tussen de 15 en 25 – wat nog eens bevestigt dat Amsterdam bepaald geen moordstad is.

Opmerkelijk waren twee ongelukken die erg op elkaar leken. Twintigers waren te midden van drank en drugs met vuurwapens in de weer – waarin wél kogels zaten, terwijl zij dachten dat die ongeladen waren. Zo doodden twee schutters hun beste vrienden. Het past in de lijn die in 2019 was ingezet door bewapende jongens en jonge mannen die in de (drill)rapscene leeftijdgenoten doodden. Het wapen dat bij een van de incidenten afging, in de Watergraafsmeer, was volgens justitie eigendom van een drillrapper. Het andere incident gebeurde tijdens het op­nemen van een rapclip.

Rolex

De dood van Bas van Wijk uit Badhoevedorp leidde tot de grootste verontwaardiging. Die kwam op een zonnige, warme dag in augustus tijdens een ruzie op Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer tussenbeide toen Samir el Y. uit Hoofddorp zijn vriend belaagde met een vuurwapen. Hij was uit op diens Rolex, die achteraf nep zou blijken. Van Wijk greep in en werd doodgeschoten.

El Y. bekende de schutter te zijn en wees een verborgen ruimte aan in zijn auto, waarin het moordwapen en de imitatie-Rolex lagen.

Politieschoten

Agenten schoten de Duitser Sammy Seewald (23) dood. Hij had als influencer 170.000 volgers die zijn afgetrainde lijf bewonderden op sociale media. Hij was hier de weg kwijtgeraakt en zette mogelijk in een psychose en onder invloed van cannabis een mes tegen zijn keel in een binnentuin in Slotervaart. Nadat hij naar een agent had uitgehaald, schoot de politie hem dood.

Omdat de officiële instanties dodelijk politiegeweld niet meetellen (tot zou zijn bewezen dat het schieten onrechtmatig was), telt Het Parool deze zaak wel, als dode door geweld, immers.

Dat maakt dat de politie in 2020 waarschijnlijk 13 gedode slachtoffers telt en deze krant 14.

Ook wij tellen de overleden arrestant Gideon Pinas overigens niet mee, omdat de omstandigheden waaronder hij in handen van de politie overleed, raadselachtig zijn. Onderzoek moet nog uitwijzen of iemand iets is te verwijten.

Het geweld in de onderwereld viel mee in vergelijking tot recente jaren. Twee criminelen werden doodgeschoten, al is in beide gevallen onduidelijk of dat klassieke liquidaties waren.

In 13 van de 14 zaken denkt de politie te weten wie bij het geweld betrokken was of waren. Sommige daders zijn inmiddels veroordeeld, soms na bekentenissen. Acht keer was sprake van vuurwapengeweld, twee slachtoffers werden doodgestoken.