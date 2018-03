Amsterdam is 19 vrouwelijke hoogleraren rijker

In 2017 was het een eeuw geleden dat de eerste Nederlandse vrouw, Johanna Westerdijk, hoogleraar werd.



Het ministerie stelde in het teken van dat Westerdijkjaar extra middelen (5 miljoen euro) ter beschikking voor het aanstellen van 100 vrouwelijke hoogleraren.



De Universiteit van Amsterdam is 11 nieuwe hoogleraren rijker, bij de Vrije Universiteit zijn dit er 8. Hiermee staat Amsterdam, samen met Utrecht, bovenaan de lijst met 19 nieuwe vrouwelijke hoogleraren.



Een op de zes

In Nederland is nog maar een klein deel van de hoogleraren vrouw. De komst van 100 nieuwe vrouwelijke hoogleraren is een stap in de goede richting. Echter is nog altijd maar 19 procent van de hoogleraren vrouw.



Wat opvalt is dat van de afgestudeerden de meerderheid vrouw is, ongeveer 53 procent.



Old boys network

Minister Van Engelshoven vindt dat de universiteiten het voortvarend hebben opgepakt: "Dit laat zien dat als je echt wil en echt je best er voor doet, het lukt om meer vrouwen te benoemen en zo het old boys network open te breken."



"We hebben nog een lange weg te gaan voor we kunnen spreken over een evenredige verdeling, maar de inzet van de universiteiten het afgelopen jaar geeft vertrouwen."



