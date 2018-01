Amsterdam investeert 8 miljoen extra in arbeidsgehandicapten

De gemeente neemt dit voorjaar de schoonmakers van 150 gemeentegebouwen in dienst, maar niet de arbeidsgehandicapten die daar nu schoonmaken via sociaalwerkbedrijf Pantar. En dat terwijl de gemeente dat in 2016 wél beloofde op het intranet.



Een meerderheid in de gemeenteraad van PvdA, SP en GroenLinks nam toen het initiatief om de schoonmakers in dienst te nemen zodat ze betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Op 1 april is het zover. Dan gaan 140 tot 160 mensen (85 FTE) over van de schoonmaakbedrijven CSU en Hectas naar de gemeente. Maar niet de Pantarschoonmakers, dus.



Voor de meesten maakt het niet uit. Wie voor 2015 in de sociale werkplaats belandde, is qua arbeidsvoorwaarden misschien zelfs beter af bij Pantar. Maar voor zo'n tien schoonmakers die met een loonkostensubsidie via Pantar werken, zou het een wereld van verschil maken als ze ambtenaar worden.



Maar helaas, het is een misverstand dat ook Pantarmensen overgaan. Wethouder Pieter Litjens (Personeel) bespreekt daarom met Pantar de mogelijkheid om meer arbeidsgehandicapten in te zetten.



Verder moet het ook voor individuele Pantarmedewerkers mogelijk worden om door te stromen naar een schoonmaakfunctie bij de gemeente.