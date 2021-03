Amsterdam investeert 38 miljoen euro in sportaccommodaties

Luchtfoto van skatebaan Zeeburgereiland in Oost. Beeld ANP

De investering heeft als doel ‘een vernieuwend en aantrekkelijk aanbod van sport- en speelplekken voor Amsterdammers te creëren’, schrijft de gemeente. Volgens wethouder Simone Kukenheim (Sport) is sporten goed voor de fysieke en mentale gezondheid en dus goed voor Amsterdammers.

Kukenheim: “Er wordt flink gebouwd en uitgebreid in de stad en daarbij wordt de sportnorm gehanteerd. Dat betekent dat er geen gebiedsontwikkeling is zonder dat sport daar integraal onderdeel van is. Met deze grote investering in bestaande en nieuwe voorzieningen dragen we bij aan het halen van de sportnorm.”

Vooral in Noord wordt flink geïnvesteerd in nieuwe sportvoorzieningen. Daar wordt sportpark De Weeren weer in gebruik genomen met twee nieuwe hockeyvelden. Dat betekent dat Noord er een nieuwe hockeyclub bij krijgt. Ook wordt gestart met de bouw van de nieuwe sporthal Elzenhagen, twee nieuwe sporthallen aan de Meidoornweg en een nieuwe sportpark in het Hamerkwartier.

Ook wordt van het geld het Mirandabad in Zuid gerenoveerd en verduurzaamd, en wordt begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe Jaap Eden IJscomplex naast de huidige schaatsbaan in Oost . Op IJburg worden acht hockey- en voetbalvelden aangelegd als start van de eerste fase van de uitbreiding van het sportpark. Eerder werd al bekend dat in Zuidoost op het dak van een parkeergarage een nieuw sportcomplex komt. Die plannen maken onderdeel uit van deze investering.

Vooral op IJburg zullen de investeringen met gejuich worden ontvangen. Daar is bij de aanleg van de nieuwe woonwijk te weinig ruimte voor sport ingetekend en zijn bij de plaatselijke hockey- en voetbalclub lange wachtlijsten voor kinderen.