Amsterdam in top 25 van meest bezochte steden ter wereld

Amsterdam staat op de 23e plaats en blijft daarmee op dezelfde plek staan als vorig jaar. Sinds 2012 is Amsterdam vier plaatsen in de ranglijst gestegen.



Dit jaar verwelkomde de stad zo'n 8,5 miljoen bezoekers, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2017. De ranglijst is gebaseerd op cijfers van 2017, maar in het rapport staan ook cijfers van 2018.



Volgens Euromonitor International is een bezoeker een internationale toerist die langer dan 24 uur in de stad blijft, maar er niet langer dan twaalf maanden blijft. Dagjesmensen en binnenlandse toeristen behoren bijvoorbeeld niet tot het aantal bezoekers.



Hongkong

Sinds het begin van de ranking staat Hongkong al op de eerste plek. Maar liefst 29,8 miljoen mensen bezochten de stad in 2018. Dat zijn voornamelijk bezoekers van het Chinese vasteland.



De top vijf bestaat verder uit Bangkok, Londen, Macau en Singapore. Macau is de nieuwkomer in de lijst en is, net als Hongkong, een speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China.