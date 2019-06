Amsterdam in de ban van de Noorse zeehond

Terwijl heel Nederland in de ban is van de zwemtocht van Maarten van der Weijden, is Amsterdam in de ban van een andere zwemtocht. Die van een Noorse ringelrob door de Amstel. Vrijwilligers van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren zijn op zoek naar het dier.

De ringelrob, zeeroofdier en familie van de zeehond, komt normaal voor in het Noordpoolgebied en wordt ook wel ‘kleine zeehond’ of ‘klein dikkerdje’ genoemd. Wat dit exemplaar met deze tropische temperaturen in Amsterdam komt doen, is niet bekend, maar bijzonder is het wel.

Zondagmiddag werd het dier gezien bij een sluis bij De Kwakel. Daarna vervolgde het dier zijn weg via Uithoorn, de Amstel en het IJ. Aan het eind van de middag rustte hij wat uit op een stil plekje. Op sociale media circuleren foto’s en filmpjes van het dier, dat weinig last lijkt te hebben van alle aandacht die zijn bezoek aan de stad met zich meebrengt.

Volgens zeehondencentrum Pieterburen heeft het dier hulp nodig, omdat het hoogstwaarschijnlijk vanuit Noorwegen hiernaartoe is komen zwemmen en behoorlijk vermoeid kan zijn geraakt. “Het is noodzakelijk dat we de zeehond kunnen laten koelen en aan laten sterken,” aldus woordvoerder Sander van Dijk. “We vragen mensen die hem zien om het ons te melden, maar hem wel met rust te laten, want anders kan de hittestress hem te veel worden.”

Strandingscoördinator

Een team vrijwilligers van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren en een strandingscoördinator zijn inmiddels afgereisd naar de stad. Zondagavond kwamen nog tips binnen dat het dier was gezien aan de zuidkant van Amsterdam, daarna is het stil geworden.

Maandag vervolgt het team de zoektocht. De komende dagen zou de ringelrob last kunnen krijgen van de hoge temperaturen in de stad.

In de zomer van 2013 deed een zeehond ook al de Amstel aan en in het Westelijk Havengebied wordt er ook weleens eentje gespot. Volgens Van Dijk is dit de derde ringelrob die in zes jaar tijd die ons land aandoet.

