Amsterdam in cijfers: 854.316 mensen en 665.000 fietsritjes

Fietsen

In 2017 maakten Amsterdammers samen dagelijks 665.000 fietsritjes. Het Fietsdepot ontving ruim 81.000 fietsen weggeknipte fietsen, flink meer dan de 65.000 in 2016.



Autoluwe stad?

De fiets is nog altijd populair, maar desondanks stijgt het aantal personenauto's. Inmiddels zijn er ruim 234.000 personenauto's in de stad. Ondanks de toename van het aantal auto's daalt het percentage Amsterdam dat een auto bezit al jaren. Dit komt omdat het aantal inwoners van de stad verhoudingsgewijs sneller toe neemt dan het aantal personenauto's.



Woningmarkt

De gemiddelde woning in Amsterdam kostte in het tweede kwartaal van 2018 450.000 euro, dat is meer dan 5000 euro per vierkante meter. Daarmee ligt Amsterdam ver boven de gemiddelde prijs in Nederland van 283.000 euro. In Noord blijven de mensen het langst op hun adres wonen, namelijk 10,2 jaar.



Gezondheid

Amsterdamse vrouwen worden ouder dan mannen (82,3 versus 78,9 jaar), maar mannen zijn langer gezond dan vrouwen (62,5 versus 61,9 jaar). De gemiddelde levensverwachting van een Amsterdammer is een jaar korter dan die van de gemiddelde Nederlander. Aan gebrek aan lichaamsbeweging zal dat in ieder geval niet liggen. 76% van de Amsterdammers sport maandelijks, tegenover 73% van de Nederlanders.



Stad verlaten

Voor het eerst in jaren is het aantal leerlingen in het basisonderwijs gedaald. De reden hiervoor is dat steeds meer gezinnen met jonge kinderen de stad uit trekken.



Wil je toch zelf het jaarboek doorspitten, dan kan dat hier.