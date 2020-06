Amsterdam in beeld als fusiepartner Landsmeer

Het Twiske in Landsmeer. Beeld internet

Landsmeer moet op zoek naar een nieuwe partner omdat de beoogde fusie met Waterland, Oostzaan en Wormerland geen doorgang kan vinden. Landsmeer wilde graag, maar zowel Waterland als Wormerland geeft de voorkeur aan behoud van zelfstandigheid.

Landsmeer heeft als kleine gemeente niet de luxe om daar lang om te kunnen treuren, en heeft nu het lonkend oog onder meer gericht op Amsterdam. In het geval van een fusie worden Landsmeer en de ruim 11.000 inwoners toegevoegd aan de hoofdstad.

Niet warm

Amsterdam wordt genoemd, maar van grote geestdrift is geen sprake aan Landsmeerse zijde. In een notitie over de verschillende partners wijst het college erop dat uit een eerder gehouden enquête bleek dat het eierdorp niet warm loopt voor Amsterdam.

In de kern Landsmeer viel het nog wel mee met een kleine dertig procent van de geënquêteerden die een voorkeur voor Amsterdam liet noteren, maar in Den Ilp en Purmerland verschrompelde dat draagvlak nog verder.

Er zijn ook praktische bezwaren. Landsmeer is op allerlei manieren verknoopt met de buurgemeenten in de Zaanstreek. Een fusie met Amsterdam zou betekenen dat de gemeente uit deze regelingen moet stappen, en dat geeft een hoop gedoe.

Hoe Amsterdam denkt over een eventueel aanzoek is onduidelijk. De hoofdstad heeft tegenwoordig als gedragsregel de dansvloer pas te betreden als daartoe een verzoek wordt ingediend. Bovendien is Amsterdam nog druk met de voorbereidingen voor de fusie met Weesp in 2022.

Opheffen van Landsmeer

Opmerkelijk in de Landsmeerse notitie is de radicale optie voor het opheffen van de gemeente. De kern Landsmeer zou dan kunnen worden toegevoegd aan Amsterdam, terwijl Purmerend zich ontfermt over de kernen Den Ilp en Purmerland.

Uit de notitie blijkt een lichte voorkeur van het college voor Oostzaan, de enige van de drie vorige fusiepartners die de deur niet dicht smeet. Nadeel van dit scenario is dat de gemeenten samen 30.000 inwoners hebben, eigenlijk onvoldoende voor een robuust resultaat.

En er is nog een probleem: Oostzaan werkt ambtelijk samen met Wormerland. Over die samenwerking wordt veel geklaagd, onder meer door het provinciebestuur, maar het opdoeken van het moeizame verbond veroorzaakt weer nieuwe problemen.

De gemeenteraad van Landsmeer spreekt de komende week over de notitie. De kans lijkt groot dat de raad het gesprek wil aangaan met Oostzaan, en stiekem hoopt dat de provincie intussen de weigerachtige buurgemeenten alsnog naar de vergadertafel weet te drijven.