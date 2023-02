Amsterdam in actie: hier vind je benefietconcerten voor Turkije en Syrië

Onder andere singer-songwriter Naaz treedt op tijdens de benefietconcerten in Amsterdam. Beeld ANP Kippa

14 februari - De Meervaart

In het theater in Amsterdam Nieuw-West wordt op dinsdag 14 februari opgetreden en geld ingezameld voor de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar Giro555.

Er zijn optredens van onder andere de Turks-Koerdische zangeres Meral Polat, mede-initiatiefnemer van het benefiet, en Naaz, Chris Doyle en Wasim Arslan. “We hopen met ons podium ook troost te bieden,” zegt directeur Yassine Boussaid. “Op zo’n avond kun je samen zijn en hoeven mensen het leed niet in hun eentje te beleven. Iedereen helpt elkaar, dat is heel mooi.”

Informatie over de kaartverkoop is te vinden op de site van de Meervaart.

16 februari - Paradiso

Diverse artiesten met Turkse, Koerdische en Syrische roots bundelen samen met Paradiso op donderdag 16 februari de krachten en organiseren het evenement Benefiet Turkije en Syrië. Er staan muziek- en dansoptredens geprogrammeerd van onder anderen Altın Gün, Naaz, Wasim Arslan, Saba Duo, Ramez Mahmoud, Nazmiye Oral, Özcan Akyol en Meltem Halaceli.

Kaarten zijn vanaf 25 euro verkrijgbaar via de website van Paradiso. Ook alle horeca-, garderobe- en ticketinkomsten gaan naar Giro555.

22 februari - Podium Mozaïek

Het theater aan de Bos en Lommerweg organiseert ook een culturele benefietavond, met optredens van Naaz, Meral Polat & Chris Doyle, Wasim Arslan, Theater Rast en Jan Douwe Kroeske. Daar komen hoogstwaarschijnlijk nog namen bij. “Heel veel artiesten willen wat doen,” vertelt Ipek Sur van Podium Mozaïek. Toegangskaarten voor het benefietconcert komen in verschillende prijsklassen, om zo rekening te houden met mensen die niet veel te besteden hebben.

Podium Mozaïek gaat ook samenwerken met beeldende kunstenaars, die hun werk gaan veilen voor Giro555. Meer informatie over de invulling van het benefiet volgt via de site van Podium Mozaïek.