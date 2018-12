Amsterdam in 2019: stad vol problemen en vol geluk

Het is lang niet zo onrustig geweest in de wereld

Woelige tijd

Natuurlijk zijn er ook nu serieuze problemen. De explosie van het toerisme brengt niet alleen veel geld in het laatje, maar zorgt ook voor allerlei vormen van overlast in de stad. De lokale woning­markt is een gekkenhuis geworden, met prijzen die een Amsterdams adres voor een groeiende groep woningzoekenden tot een on­bereikbaar ideaal maken.



Voorspelling: die zorgen worden in 2019 niet weggenomen.



Dat geldt helaas ook voor andere grote problemen waarmee Amsterdam nog steeds worstelt, zoals de armoede. Het is zeker in de huidige tijd van grote welvaart moeilijk te verkroppen dat een ­baby die in het ene deel van de stad wordt ­geboren, fors betere vooruitzichten heeft op een gezond en gelukkig leven dan een kind dat een kilometer verderop ter wereld komt. Toch is het zo, ook in het nieuwe jaar.



Beide kinderen worden trouwens geboren in een woelige tijd. Het is lang niet zo onrustig geweest in de wereld. Europa wacht met angst en beven op de gevolgen van de naderende brexit, China en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsoorlog en ondertussen stapelen de zorgelijke berichten zich op over een dramatische verandering van het klimaat als gevolg van de opwarming van de aarde.