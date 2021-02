Amsterdam houdt vast aan uitstootvrije binnenstad in 2025

Een biertankwagen op diesel in Utrecht. Beeld Heineken

Het college antwoord dat op raadsvragen van de VVD naar aanleiding van een artikel in Het Parool waarin het plan door deskundigen en vervoerders in twijfel werd getrokken.

Amsterdam wil in 2025 een ‘uitstootvrij centrum’: alle bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en taxi’s moeten dan binnen de Ring op stroom, groen gas of waterstof rijden. Maar volgens deskundigen is dat met 30.000 bestelauto’s en 4000 vrachtauto’s onhaalbaar.

Het college is het daar niet mee eens, maar erkent wel dat de deadline voor veel bouwverkeer, zoals kranen, bulldozers en graafmachines onhaalbaar is. Ook wijst het stadsbestuur naar beleid van het Rijk, dat deze week bekend werd, waarin via een overgangsregeling extra tijd gegeven wordt aan dieselrijders om over te stappen.

Kelderbier

Volgens betrokkenen geeft de gemeente vier jaar voordien nauwelijks informatie over de voorwaarden en regels. Zo probeerde Heineken in gesprek te komen over elektrische biertankwagens om de cafés in de binnenstad van ‘kelderbier’ te voorzien vanwege het grote, soms conflicterende aantal regels die Amsterdam hanteert.

Zo zijn er gewichtsbeperkingen om de kades en grachten niet te zwaar te belasten, die op gespannen voet kunnen staan met het (hogere) gewicht van elektrische voertuigen. Ook zijn er voorschriften op het gebied van laden en lossen en plekken waar elektrisch moet worden opgeladen. Daarnaast wil de gemeente in haar verkeersbeleid ook weer het aantal verkeersbewegingen juist terugdringen.

“Wij nemen het geluid dat het voor sommige ondernemers onduidelijk is bij wie ze terecht kunnen met hun vragen zeer serieus. We zullen we bekijken waar mogelijk verbeteringen zijn door te voeren,” zegt het college nu toe. “Bedrijven worden geconfronteerd met beleidsambities die veel van hen vragen. Het overstappen op uitstootvrije voertuigen is complex.” Met Heineken zijn inmiddels gesprekken gevoerd.

Vuilniswagens

VVD betwijfelt of het de gemeente zelf lukt haar wagenpark voor 2025 te elektrificeren en of dat ook haalbaar is voor politie- en brandweerauto’s. Momenteel is de helft van het gemeentelijk autopark, waaronder 27 bestelwagens ‘emissievrij’, maar zware wagens, zoals vuilnistrucks, zijn dat nog niet. Het college geeft niet aan wanneer alle voertuigen duurzaam zijn.

Volgens het gemeentebeleid moet het commercieel vervoer in de hele stad in 2030 uitstootvrij zijn. Voor 2050 geldt dat ook voor particuliere auto’s.