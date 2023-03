Amsterdam houdt de boot af: geen tweede noodopvang asielzoekers op een schip

De noodopvang in Velsen. Beeld ANP

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is nog altijd naarstig op zoek naar bedden voor asielzoekers, nu een aantal gemeenten per of na 1 april de crisisnoodopvang sluit. Zo heeft de gemeente Velsen besloten dat het cruiseschip Silja Europa, waar nu duizend asielzoekers verblijven, eind april weg moet.

Van der Burg heeft zo’n maand geleden aan Amsterdam gevraagd bij te springen, naast de al bestaande opvang op een boot. “Kan die boot niet in Amsterdam liggen, achter die andere boot? De steiger is daar vrij,” zei de VVD-bewindsman donderdag in een debat over asiel.

Van Amsterdam heeft hij nog geen antwoord gekregen, voegde hij daar later aan toe. Navraag bij asielwethouder Rutger Groot Wassink leert dat Amsterdam wel antwoord heeft gegeven. Een woordvoerder: “De gemeente Amsterdam heeft de staatssecretaris twee weken geleden laten weten dat een tweede boot in Amsterdam vooralsnog niet aan de orde is.”

Spreidingswet

Daarmee lijkt het uitgesloten dat Amsterdam een tweede boot krijgt in het Westelijk Havengebied naast zeecruiseschip MS Galaxy. Sinds oktober verblijven daar circa duizend asielzoekers. Uit een evaluatie in februari bleek dat de opvang zeer voorspoedig verloopt. Besloten is om de boot nog eens zes maanden open te houden voor zelfs 1500 asielzoekers.

Na acht maanden steggelen ligt de spreidingswet wel eindelijk in de Tweede Kamer. De wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk verdeeld worden over het land. Nu zijn het vooral gemeenten in het noorden en oosten van het land die opvanglocaties openen, terwijl gemeenten in het westen het vaker laten afweten.

Alleen: de wet moet nog wel in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld, waardoor staatssecretaris Van der Burg deze lente en zomer nog niks aan de wet heeft. De kans is groot dat er weer een tekort aan bedden komt. Van der Burg zei daarom ook vorige week: “We gebruiken vrijwel alle bedden die we hebben en blijven zoeken naar nieuwe locaties.”

