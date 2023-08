Amsterdam hoopt op comeback van hospita in strijd tegen woningnood: ‘Het wordt anders, maar óók leuker met student in huis’

Beeld Getty Images

In de jaren zeventig was het razend populair onder studenten: een kamer huren bij een hospita, vaak een alleenstaande man of vrouw, voor een bescheiden prijs. Met de komst van studentenflats verdween hospitaverhuur naar de achtergrond, maar nu de kamertekorten groot zijn, is het tijd dat de hospita een comeback maakt, vinden Hospi Housing en de gemeente Amsterdam. Samen zijn ze deze week een samenwerking gestart om meer hospita’s in Amsterdam te vinden.

“Van alle studentensteden heeft Amsterdam het grootste woningtekort. Juist in deze tijd, met de introductieweken voor de deur, is de nood hoog,” zegt Daan Donkers, oprichter van Hospi Housing. “Een kamer in je huis verhuren is dé oplossing voor het kamertekort. Ook is hospitaverhuur een perfect middel tegen eenzaamheid en stijgende lasten.” Dus startte Hospi Housing eerder deze zomer de zoektocht naar studenten en hospita’s. Op 6 juli hadden al 2500 woningzoekenden zich aangemeld, maar slechts 40 hospita’s.

“Daarom zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Amsterdam om te kijken wat wij hieraan kunnen doen,” zegt Donkers. “Vorig jaar konden we slechts tien plekken bij Amsterdamse hospita’s aanbieden. Dit jaar kunnen we door de samenwerking met de gemeente onze campagne grootschaliger aanpakken en hopen we meer hospita’s te werven.”

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) laat via een woordvoerder weten dat de gemeente hoopt met hospita’s bestaande woonruimte in Amsterdam beter te kunnen benutten. Via de website schenkt de gemeente aandacht aan de samenwerking met Hospi Housing. Ook voert de gemeente gesprekken met woningcorporaties om de hospitaverhuur te bevorderen. 2 staan niet alle woningcorporaties hospitaverhuur toe. Op de lange termijn kan hospitaverhuur zelfs helpen bij het oplossen van de woningnood, aldus de woordvoerder.

Voorwaarden

“De animo bij studenten is groot, maar voor hospita’s blijft de regelgeving de grootste beperkende factor, zegt Donkers. “De hospita moet een contract met de huurder opstellen bijvoorbeeld. Daarnaast kun je als hospita in aanmerking komen voor een kamerverhuurvrijstelling, wat betekent dat je belastingvrij verhuurt. De meeste hospita’s hebben hier geen ervaring mee, dus daar helpen wij hen bij.”

Ook moeten de woning van de hospita en de verhuurde kamer aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet minstens 50 procent van de woning door de hospita worden gebruikt, en moet de te verhuren ruimte minstens 12 vierkante meter zijn. Ook mag er maximaal één volwassene, of een stel, in de kamer slapen. Daarnaast moeten er gemeenschappelijke ruimtes in de woning zijn, zoals een keuken, douche of toilet.

Wat het soms ook moeilijk maakt om een kamer beschikbaar te stellen, zijn volgens Donkers de strenge huurvoorwaarden van hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en verzekeraars. Ook met die partijen is Hospi Housing daarom in contact. “Zo hopen we het uiteindelijk zo makkelijk mogelijk te maken.”

De meeste hospita’s die een deel van hun woning delen met een student ervaren het als leerzaam en waardevol, zegt Donkers. “Hospita’s leren nieuwe dingen en vinden het leuk dat er wat reuring in het huis is. Het zijn de kleine momenten, zoals het geluid van iemand die thuiskomt, die fijn zijn voor alleenwonenden of mensen wiens kinderen al een tijd niet meer thuis wonen.”

Aanspraak

Ivan Pool (63) is sinds deze week hospita bij Hospi Housing en verhuurt al langer via andere platformen aan studenten. Hij woont alleen en verhuurt een kamer van 12 vierkante meter aan een Duitse psychologiestudent in Amsterdam Nieuw-West. “Ik weet hoe lastig het is voor buitenlandse studenten om een kamer te vinden in Amsterdam. Ik heb een kamer leegstaan in mijn huis, en ik vind het zonde om daar niets mee te doen. Daarnaast vind ik het leuk om een beetje aanspraak te hebben in huis.”

Carla Vlaanderen (54) uit Zaandam verhuurt vanaf komend weekend een kamer van 10 vierkante meter aan een studente radiologie uit Curaçao. De keuken, badkamer en de woonkamer delen ze. “Ik kreeg binnen 24 uur wel twintig reacties op mijn kamer,” zegt Vlaanderen. Zeker 80 procent daarvan waren buitenlandse studenten. “De meesten zeggen dat ze heel netjes zijn, maar dat hoeft van mij niet hoor. Ik houd wel van een beetje rommel. Tuurlijk wordt je leven anders met een student in huis, maar het wordt óók leuker.”

Vlaanderens voorkeur ging uit naar een buitenlandse student. “Ik heb belangstelling voor andere culturen omdat ik vroeger veel gereisd heb. En je leert mensen pas écht kennen als je samenwoont met ze,” zegt ze. “Als ik alleen thuis ben, heb ik de neiging om in mijn schulp te kruipen. Iemand anders om me heen brengt mij op nieuwe ideeën, en daarnaast brengt het extra gezelligheid met zich mee.”

Nieuw puntensysteem vanaf 2024 Het landelijke puntensysteem waarmee de huur van een woning wordt vastgesteld, gaat op de schop. Dit systeem bepaalt de maximale huurprijs van een woning. Hetzelfde systeem wordt ook gebruikt voor kamerverhuur bij hospitawoningen, om de prijs van een kamer te bepalen. Hoe meer punten de kamer krijgt, hoe hoger de huurprijs. Het oude puntensysteem, dat al sinds 1971 bestond, hield geen rekening met de locatie van het huis van de hospita in de stad. Het nieuwe systeem dat in januari 2024 begint, houdt daar wel rekening mee. In dat nieuwe systeem worden ook het energielabel en de grootte van de gedeelde woonruimte meegenomen. Overigens is de zogeheten kamerverhuurvrijstelling voor hospita’s een prikkel om de huur laag te houden. Bij een huurprijs van maximaal 5881 euro per jaar, of 490 euro per maand, hoeft er geen belasting te worden betaald over de huuropbrengsten.