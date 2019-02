Amsterdam herdenkt Februaristaking uit 1941

Tijdens die staking op 25 februari 1941 legden tienduizenden Amsterdammers het werk neer om op te komen voor hun Joodse stadgenoten die door de Duitse bezetter werden weggevoerd.



Zoals elk jaar is er een plechtigheid bij het standbeeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Er zijn toespraken van burgemeester Femke Halsema en actrice Nazmiye Oral en zangeres Eva van Manen zingt een lied. Daarna is er een defilé langs de Dokwerker.



Groene verf

Onder meer dit beeld werd afgelopen week nog beklad met groene en gele verf, waarschijnlijk door supporters van voetbalclub ADO Den Haag. De gemeente heeft aangifte gedaan.



In 1946 was de actie van de Amsterdamse arbeiders voor koningin Wilhelmina aanleiding om Amsterdam het devies 'heldhaftig, vastberaden, barmhartig' te verlenen. Dat hoort sindsdien bij het stadswapen.



Er werd in 1941 niet alleen gestaakt in Amsterdam, maar al snel ook in de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Utrecht, Hilversum en Weesp. Ook daar legden vele duizenden arbeiders het werk neer. In Weesp wordt de deelname aan de Februaristaking dit jaar voor het eerst herdacht. Dat gebeurt op initiatief van een aantal Weesper scholieren, die profielwerkstukken over de actie hadden gemaakt.