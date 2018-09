Amsterdam helpt meer vluchtelingen aan baan

Daar komen nog eens 396 parttimers bovenop. Dat is meer dan beoogd, zo blijkt uit de resultaten van de aanpak statushouders.



De gemeente hanteert een activistische aanpak om vluchtelingen in Amsterdam naar werk en een woning te begeleiden. Dit begint al op het moment dat de vluchtelingen nog in asielzoekerscentra verblijven. De statushouders die naar Amsterdam komen, krijgen al in een vroeg stadium hulp bij taal en het vinden van werk.



Belangstelling

De gemeente wil dat dit jaar 400 statushouders uit de bijstand stromen en aan het werk gaan. Een tweede doelstelling is dat zeshonderd vluchtelingen in deeltijd gaan werken.



Dit beleid is in gang gezet door het vorige college, maar is omarmd door het nieuwe gemeentebestuur.



"Dit is een heel goede aanpak, die we verder willen uitbouwen," aldus wethouder Rutger Groot Wassink. "Ik zie dat elders in het land veel belangstelling is voor wat wij doen."



Tekort aan woningen

De huisvesting van statushouders verloopt minder voortvarend. Amsterdam wil dit jaar 1500 vluchtelingen aan een woning helpen. Dat is meer dan de taakstelling die de Provincie Amsterdam heeft opgelegd, zo'n 1200, maar de gemeente heeft de nodige achterstanden weg te werken.



De afgelopen jaren haalde de stad de taakstelling vaak niet, vanwege de tekorten aan woningen. Amsterdam heeft tot dusverre 774 statushouders aan een huis geholpen en verwacht de taakstelling van de provincie wel te halen, maar 1500 lijkt te hoog gegrepen.