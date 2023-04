Amsterdam heeft veel te danken aan architect Rein Jansma (1959-2023)

Onder meer de imposante verbouwing van de oude Diamantbeurs op het Weesperplein, Capital C, staat op naam van architect Rein Jansma. Met zijn bureau Zwarts & Jansma droeg hij bij aan de Amsterdamse bouwcultuur.

Het is – samen met de overkapping van de binnenhof van het Scheepvaartmuseum – de meest imposante koepel van Amsterdam, de langwerpige glazen kap op het dak van de Diamantbeurs, tegenwoordig Capital C. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze constructie verschillende internationale prijzen heeft gewonnen, zoals de German Design Award 2021 en MIPM Award 2020, onderscheiden met de Nationale Staalprijs van 2020 en genomineerd voor de belangrijkste architectuurprijs, the Arch Daily Award 2023. Jansma, van het bureau ZJA, is de bedenker van dit innovatieve hoogstandje. Hij overleed maandag op 64-jarige leeftijd in Amsterdam.

Tijdens zijn rondleiding in 2020 was architect Jansma al ziek maar nog steeds vol spirit en ambitie. Zoals gebruikelijk enthousiast en een ogenschijnlijk zorgeloze krullenbol. Jansma was bevlogen, een family man – getrouwd met de flamboyante regisseur Maartje Nevejan (bekend van het Cantaballet) – en tot op het laatst gedreven. In de Amsterdamse architectenscene en kunstwereld vormde hij een natuurlijk middelpunt. Totdat kanker hem dwong gas terug te nemen.

Drieklimatenkas en AZ-stadion

Jansma was partner van Moshé Zwarts die in 2019 is overleden. Zij richtten samen het bureau op in 1990. Zwarts & Jansma, kortweg ZJA, blonk en blinkt uit in ingewikkelde hightechconstructies, glas en staal, gebouwen die lijken op te gaan in de hemel. Ze staan in de Hortus van Amsterdam (de drieklimatenkas), stonden in Sevilla (het paviljoen van de wereldtentoonstelling), ze overspannen als brug de Lek en bieden onderdak aan voetbal, zoals het Afas-stadion van AZ in Alkmaar.

Jansma was een autodidact , zonder opleiding aan de TU groeide hij al sparrend met Zwarts uit tot een overtuigend ontwerper. Een aimabel mens dat gemakkelijk met opdrachtgevers omsprong en voor wie de lat niet hoog genoeg kon liggen. Hij was van jongs af aan geïnteresseerd in het maken van dingen, net als zijn vader, kunstenaar Arie Jansma. Befaamd is het pop-upboek Stairs, dat Jansma in 1982 maakte met driedimensionale uitsnedes van gevouwen trappen. Hoewel hij dus geen TU op zijn naam had, kreeg hij door zijn praktijkervaring toch de architectentitel.

Bewogen geschiedenis

Jansma en Zwarts, twee mannen van glas en staal, zeker, maar ook met gevoel voor historie en context, waarvan de verbouwing van de Diamantbeurs getuigde. De opbouw op het dak van Capital C, die bedoeld is als evenementenruimte, is gebaseerd op het principe van de ‘gridshell’, waarin de constructieve krachten worden opgevangen door de dubbele krommingen in het dakvlak. Dat biedt enorme vormvrijheid en maakt grote overspanningen mogelijk zonder kolommen. Gevuld met glas is zo een licht ogende, transparante dakstructuur ontstaan. Door een verhoging van de vloer van de zesde verdieping kan de koepel nog vrijer en lichter ogen.

De opbouw is zelfstandig en staat een stapje terug ten opzichte van de oorspronkelijke gevellijn en los van de koepeltoren. Halverwege springt de koepel in om ruimte te scheppen voor een openluchtterras. Vanaf de straat is de koepel niet goed zichtbaar; je moet bovenop het Ingenieursbureau Amsterdam staan om de opbouw goed waar te nemen, want bij de verbouwing stond de in ere herstelde Diamantbeurs voorop. De koepel is een toevoeging. De Diamantbeurs kent immers een bewogen geschiedenis in de van oorsprong Joodse diamantbuurt.

Ondergrondse fietsenstalling

Nog meer dan die beurs is de ondergrondse fietsenstalling onder het Kleine Gartmanplantsoen een ode aan de Amsterdamse bouwcultuur. De gekartelde wand met uplights lijkt rechtstreeks ontleend aan de Amsterdamse School, net als de gebeeldhouwde toegang met baksteen en natuursteen.

De verdienste van deze fietsenstalling is dat zij de fietser verleid om af te dalen, waardoor het Leidseplein en omgeving zijn veranderd in een rustige openbare omgeving. Dat geldt ook voor de Albert Cuypgarage onder de Boerenwetering, een langwerpige ruimte die de Frans Halsstraat en Ruysdaelkade hebben ontlast. Zoals altijd met parkeergarages onder de singels en grachten veroorzaken ze tijdens de bouw jarenlang overlast, maar als ze eenmaal functioneren, zijn buurtbewoners, automobilisten en fietsers dankbaar.

Amsterdam heeft veel te danken aan Jansma en aan ZJA, niet alleen in de gerealiseerde projecten, maar ook in de manier waarop er meegedacht werd over de stad. Bruggen, tunnels, verbindingen, ze zijn immers de aders van een stad die uit eilanden bestaat, maar een lichaam dat wel moet vibreren. De twee goedlachse architecten deden dat, mannen voor wie het onmogelijke niet bestond. Maken, dat moest kunnen.