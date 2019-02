Amsterdam heeft plannen voor duurder maar sneller ov

Dat zegt wethouder Economische Zaken en locoburgemeester Udo Kock tegen het FD.



Als verduidelijking van zijn plannen verwijst hij naar de ov-structuur van Londen, waar reizigers met een duurder tarief sneller naar het centrum kunnen reizen.



Dit zou bijvoorbeeld een optie zijn voor een snellere reis van Amsterdam naar Schiphol, aldus Kock. Ook tussen Hoofddorp en het centrum ziet de wethouder mogelijkheden voor zo'n private verbinding.



Buitenlandse bedrijven

De D66-wethouder lijkt hiermee vooral de grote buitenlandse bedrijven, die zich in en rondom Amsterdam vestigen tegemoet te willen komen. In totaal vestigde vorig jaar 153 bedrijven uit het buitenland zich in de regio Amsterdam, 28 daarvan kozen voor de stad vanwege de brexit.



Hij merkt op dat de verbinding met Schiphol nu nog een pijnpunt is voor medewerkers, waarvoor een goede verbinding tussen de stad en het vliegveld cruciaal is.



Kritische geluiden over de plannen klinken onder meer van de SP, die spreekt van 'elite ov'. De socialistische partij wil de plannen bespreken in de gemeenteraad.