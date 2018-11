Amsterdam heeft nieuw wapen tegen fout geld in de horeca

De gemeente Amsterdam denkt samen met andere overheidsinstanties een sterk wapen te hebben gevonden om crimineel geld te weren uit de horeca. De rechter stemt in met omkering van de bewijslast, waardoor ondernemers moeten aantonen dat hun startkapitaal zuiver is.



Tot nu toe werden vergunningen pas geweigerd als de gemeente kon aantonen dat fout geld was geïnvesteerd.



Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Financial Intelligence Unit (FIU, waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld) hebben in het gezamenlijke project IJgeld 'een barrière' ontwikkeld waarmee ze de ondernemer vroegtijdig kunnen vragen aan te tonen dat het geïnvesteerde kapitaal legaal is verkregen. Het project is begeleid door de universiteiten van Tilburg en Harvard.



Saoedi-Arabië

In het eerste proces over de nieuwe methode heeft de bestuursrechter het de gemeente toegestaan de exploitatievergunning te onthouden aan een Syriër die onder meer met onderhands (niet via de bank) geleend geld fastfoodrestaurant Bread and Salt had opgezet. Dat gebeurde in de Geelvinckssteeg in de binnenstad, vlak bij de Bloemenmarkt.