Amsterdam heeft Medicijnagentschap EU nog niet binnen

Amsterdam is een van de grote kanshebbers als nieuwe thuishaven voor het Europees Medicijn Agentschap (EMA), maar de buit is nog verre van binnen. Barcelona, Milaan en Kopenhagen blijven geduchte concurrenten.



Dat concludeert de EMA-staf na een nadere analyse van de 'objectieve beoordeling' van de liefst negentien kandidaat-steden die de Europese Commissie onlangs publiceerde.



Vier koplopers

Formeel heeft het personeel van het agentschap geen enkele invloed op de keuze van de nieuwe vestigingsplaats - die wordt bepaald door de lidstaten - maar indirect is het oordeel van het personeel wel van belang. Europa zou immers niet graag een 'leegloop' van het agentschap zien doordat de nieuwe plaats van vestiging niet bevalt.



Bij de vier koplopers en Wenen - die stad scoort lager dan de andere vier op beveiliging en conferentiefaciliteiten - is zo goed als zeker dat minstens 65 procent van het hooggekwalificeerde personeel mee verhuist.



In hoeverre Barcelona zich uit de markt aan het prijzen is door het politiegeweld van afgelopen weekend en door zijn onafhankelijkheidsstreven, is onduidelijk. Een Commissiewoordvoerder wilde vragen daarover eerder deze week niet beantwoorden. Vaststaat wel dat Barcelona alleen een vestigingsplaats kan zijn als het deel uitmaakt van de EU.