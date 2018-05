Amsterdam heeft grootste culturele aanbod van Nederland

Die rangorde is te vinden in de nieuwe Atlas voor Gemeenten, die woensdagmiddag in Leeuwarden wordt gepresenteerd.



Deze regionale cultuurindex over gemeenten en provincies is samengesteld door onder andere de Boekmanstichting. Gelet is op de omvang en variëteit van het culturele aanbod aan de hand van twintig indicatoren op de gebieden podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.



Op de lijst van de vijftig onderzochte gemeenten staat Amsterdam op één, gevolgd door Maastricht en Leeuwarden. Het veelgeprezen hippe Rotterdam moet het doen met de zeventiende plaats.



De andere grote steden, Utrecht en Den Haag, eindigen hoger, op respectievelijk de vierde en de dertiende plaats.



Provincie

Amsterdam heeft per inwoner cultureel zes keer zoveel te bieden als de laagste gemeente op de lijst: Spijkenisse. Ook Almere en Lelystad scoren laag.



De provincie Groningen heeft cultureel gezien het meeste te bieden van alle provincies. Zeeland staat op de tweede plaats en Noord-Holland op de derde. Hekkensluiter is Flevoland.



De onderzoekers verrekenden alle gegevens naar wat die betekenen per inwoner. Zo komt een matig bevolkte omgeving met veel aanbod hoog uit.



Rotterdam

De lage notering van het dichtbevolkte Rotterdam heeft vooral te maken met het geringe aanbod van cultureel erfgoed, zoals monumenten, in de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste stad. Toch valt ook het aanbod van podiumkunsten er per hoofd van de bevolking wat tegen, aldus een van de onderzoekers.