Amsterdam heeft er een zonnedak bij ter grootte van 9 voetbalvelden

Het nieuwe zonnedak levert genoeg energie om 1250 huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien. Beeld ANP

Dat meldt energiebedrijf Vattenfall, het vroegere Nuon. De daken aan de Latexweg zijn van Merin, een exploitant van bedrijfsruimte. Door heel Nederland heeft Vattenfall inmiddels negen daken van Merin gevuld met zonnepanelen.

Het gaat om een van de grootste zonnedaken van Amsterdam. Afgelopen najaar begon Kieszon verderop in de haven op cacaoloodsen van CWT Commodities aan een nog groter project, met het plaatsen van in totaal 26.500 zonnepanelen. In opgewekte zonne-energie is de opbrengst op de cacaoloodsen van CWT groter: 7.200.000 kilowattuur per jaar, waar Vattenfall een jaarlijkse opwek van 4.350.000 kilowattuur meldt op de distributiecentra. Dat is genoeg om 1250 huishoudens van energie te voorzien.

Op de cacaoloodsen wilde CWT oorspronkelijk zelfs ruim 40.000 zonnepanelen laten leggen. Daar kwam CWT van terug, onder meer vanwege de keuze voor een krachtiger paneel. Daarmee is de opbrengst van de 26.500 zonnepanelen nog altijd genoeg voor het jaarlijkse verbruik van 2600 huishoudens.