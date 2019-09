Amsterdam heeft een nieuwe Sinterklaas: Christiaan Bramer

Christiaan Bramer is de nieuwe Sinterklaas van Amsterdam. Beeld Het Parool

Hiermee neemt Bramer de tabberd over van Jeroen Krabbé die vorig jaar afscheid nam na afloop van de tachtigste intocht in Amsterdam.

De nieuwe Sint is in het dagelijks leven coach van bedrijven en particulieren. Hij is al enkele jaren actief binnen de organisatie van de intocht. Bramer was verantwoordelijk voor de zogenoemde maatschappelijk activiteiten van de Sint, zoals de bezoeken aan zieke kinderen en eenzame ouderen.

De intocht wordt dit jaar op 17 november gehouden en zal nog grootser en feestelijker zijn, met nieuwe praalwagens en meer deelnemende orkesten. Nieuw zijn ook de twee herauten die voorafgaan aan de stoet en tijdens de tocht door de stad de komst van de goedheiligman en zijn schoorsteenpieten aankondigen.

‘Voor alle Amsterdamse kinderen’

Bramer zegt zich te willen inzetten voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. “Sinterklaas is een feest voor alle Amsterdamse kinderen, waar hun wieg ook heeft gestaan.” Hij wijst erop dat zestig procent van de kinderen in de hoofdstad het sinterklaasfeest niet van huis uit heeft meegekregen. “Die kinderen willen we graag betrekken bij het feest.”

Afgesproken is dat Bramer het ambt van goedheiligman één jaar zal bekleden. Begin volgend jaar wordt een nieuwe Sint gekozen. De constructie is het gevolg van het vertrek van Erik van Muiswinkel. De cabaretier kon de rol van goedheiligman niet combineren met zijn scherpe uitspraken op sociale media.

De nieuwe Sint zit niet op Twitter, laat Bramer weten. “Ik vind het een grote eer dat ik een jaar Sint mag zijn. Ik heb één nacht nagedacht en daarna volmondig ja gezegd.”