Amsterdam heeft een nieuwe burgemeester: Femke Halsema

Halsema over Eberhard van der Laan

Het woord is nu aan de nieuwe burgemeester, Femke Halsema.



"Amsterdammers. En ook hoogwaardigheidsbekleders, voormalige burgemeester, familie en vrienden. Dank voor het hartelijk welkom dat u mij heet. En het vertrouwen dat u mij schenkt. Dat is als een cadeau. Waar je altijd dankbaar voor moet zijn. En dat zal ik iedere dag op nieuw waar moeten maken."



"Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Eberhard van der Laan. Ik heb ze gekozen omdat ik het niet beter zou zeggen en omdat ik niet met een boogje om hem heen zou kunnen lopen. Dat kan helemaal niet."



"Eberhard was samengevallen met de stad. Als Damcostrijder, een beetje stout, maar als voorganger voor ons allemaal. De Amsterdammers hadden jou lief. Eberhard was uitzonderlijk."



"Ik sta op de schouders van reuzen. Maar het is wel een gewicht om te torsen. Het is een eer om u te mogen opvolgen."



"En meneer van Aartsen, ruim een half jaar geleden trof u een verdrrietige stad, een verdrietig stadhuis. Wij Amsterdammers hebben u leren kennen als vriendelijk, en onafhankelijk. U opereerde kalm en doortastend en daardoor ook troostend."



"Amsterdam groeit als kool. De economie, de werkgelegenheid. De stad maakt een schaalsprong door, nieuwe wijken, wegen. Er wordt braakliggend terrein woonbaar gemaakt voor duizenden nieuwe Amsterdammers."



"Ons werelddorp wordt langzaam een wereldstad. Amsterdam heeft altijd nieuwe mensen een plek gegeven. En nieuwe techniek. Ooit de boekdrukkunst en nu data en technologie een plek gegeven."



"Maar dat kan ook het wezen van de stad aantasten. Maar daarmee bedoel ik niet de humor. De scheldkannonades. Als je fietst en iemand per ongeluk voor de voeten rijdt."



"Het wezen van Amsterdam is de belofte van vrijheid. Dat je hier je geluk kunt najagen, je geluk in eigen hand kan nemen. Als uw burgemeester beschouw ik het behoeden van de vrijheid als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid."