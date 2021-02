Amsterdam heeft bijna 1400 slachtoffers toeslagenaffaire in beeld

Sharon Lagcher neemt deel aan een online bijeenkomst met onder meer demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen over de toeslagenaffaire. Lagcher is een van de vele ouders die onterecht zijn aangemerkt als fraudeur. Beeld ANP

Dat schrijft wethouder Marjolein Moorman (schuldhulpverlening) in een brief aan de raad. Van de 1700 mensen die gedupeerd zijn door de overheid, in wat later de toeslagenaffaire is gaan heten, zijn er nu bijna 1400 in beeld. Met hen wordt snel contact opgenomen, belooft Moorman, om deze gezinnen te helpen bij de eventuele nasleep.

Tussen 2013 en 2018 voerde de Belastingdienst extreem streng antifraudebeleid. Hierdoor kwamen mensen in de schulden, werden depressief of moesten langdurige rechtszaken voeren om hun gelijk te halen.

Privacy

De groep bij wie, soms onterecht, grote bedragen kinderopvangtoeslag zijn teruggevorderd, bestaat naar schatting uit 26.000 personen, zeker 1671 van hen wonen in Amsterdam. Maandenlang mocht Moorman deze groep niet aanschrijven omdat privacywetgeving de overdracht van adresgegevens tussen verschillende instanties bemoeilijkte.

Die horde is inmiddels genomen, schrijft Moorman. Toch bestaat de kans dat de gemeente nog steeds onbedoeld invorderingstrajecten start, omdat de gemeente alleen een neutraal aanbod tot hulp mag sturen naar de gedupeerde ouders. Wie daar niet op ingaat, maar wel schulden heeft, krijgt de reguliere behandeling, schrijft Moorman. De gemeente zou volgens haar liever proactief overgaan tot het schrappen van schulden, maar daarvoor moet nog meer wetgeving opzij worden geschoven.

Een apart ambtelijk team, met één centraal telefoonnummer voor de gedupeerde ouders, moet soelaas bieden voor de 1383 mensen met wie Moorman nu wel contact heeft.