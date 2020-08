Amsterdam haalt de teugels aan in de strijd tegen corona

Op drukke dagen plaatst de gemeente hekken om Park Somerlust. Beeld ANP

Vrijdag zijn er 135 geregistreerde coronabesmettingen bijgekomen in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Bovendien maakte de GGD de aantallen coronabesmettingen per stadsdeel vanaf nu wekelijks bekend.

In de week van 2 tot en met 9 augustus is het aantal besmettingen absoluut gezien het hoogste in Nieuw-West (158 positieve gevallen) en West (134 mensen positief getest). Per 10.000 inwoners kent stadsdeel Centrum het hoogste aantal coronabesmettingen, met een getal van 10,1. Dat aantal ligt in Zuid het laagst, met 6,1 besmettingen per 10.000 inwoners.

Het stadsbestuur kwam afgelopen tijd met extra maatregelen om het oplopende aantal besmettingen het hoofd te bieden. Mogelijk worden maatregelen op basis van de lokale cijfers per stadsdeel verscherpt.

Horeca

De meeste besmettingen vallen over de gehele linie onder jongeren tussen 13 en 30 jaar. Zij raken vooral besmet in de horeca of op privéfeesten. Vanaf deze week moesten gasten in de horeca zich al registreren bij binnenkomst.

Maar daar komt nu een strenge controle bovenop: de Veiligheidsregio kan in burger controleren of horecagelegenheden zich wel aan de regels houden. Worden er feestende en dansende mensen aangetroffen? Dan volgt sluiting van vier weken, met last onder bestuursdwang.

Horeca-ondernemers waren al eerder gefrustreerd over het feit dat hen met boetes wordt gedreigd, terwijl de Amsterdamse parken vollopen.

Somerlust

Mede daarom grijpt de gemeente in bij de drukte op het water. Er geldt een vaarverbod op de Amstel ter hoogte van Park Somerlust in Oost en de Weesperzijde in het Centrum. Volgens de gemeente kan men geen anderhalve meter afstand houden en is de situatie daarom onveilig. Rondom Park Somerlust plaatst de gemeente al hekken bij drukte.

Indien het vaarverbod overtreden wordt, zullen er direct boetes worden uitgeschreven. Men mag nog wel op het gras of aan de kade samenkomen. Mogelijk volgen er ook beperkingen op andere wateren in de stad als het daar te druk wordt.

Mondkapjes

Vorige week heeft de gemeente in Zuid, naast een aantal plekken in het Centrum, een gedeeltelijke mondkapjesplicht ingevoerd. Het gaat om de Albert Cuypstraat, maar ook bijvoorbeeld de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk. De gehele dag door geldt daar een mondkapjesplicht op straat en in de winkels.

Mondkapjes waren sinds 1 juni al verplicht in het Amsterdamse openbaar vervoer en blijven dat voorlopig ook. Daar valt ook de pont onder.

Bewoners van de Wallen en marktlieden op de Albert Cuypmarkt zijn overigens niet blij met de mondkapjesplicht. Ze hebben een kort geding tegen de gemeente aangespannen. Dat dient maandag voor de Amsterdamse rechter.

Alcoholverbod

Op de Wallen geldt daarbovenop sinds eind juli al een alcoholverbod, telkens van donderdag tot en met zondag, tussen 16.00 uur en 03.00 uur. Het gaat dan enkel om een verbod op verkoop van alcohol: de horeca mag alcohol blijven schenken.

Op die manier hoopte burgemeester Femke Halsema de Wallen minder aantrekkelijk te maken voor toeristen, die vaak ’s avonds rondslenteren. Door de drukte is het moeilijk om er afstand te houden. Het verbod blijft in elk geval van kracht tot 1 september.

Fietsers naar de rijbaan

Nog altijd geldt de basisregel: houd zoveel mogelijk anderhalve meter afstand. Voor fietsers is dat soms niet mogelijk, en daarom zijn tot 31 oktober een paar verkeersmaatregelen van kracht, waardoor fietsers op de autorijbaan moeten rijden.

Het gaat dan om de J.P. Heijestraat in West, de Eerste van Swindenstraat in Oost, de Rijnstraat in Zuid, de Haarlemmerstraat en -dijk in het Centrum en de Museumbrug voor het Rijksmuseum. Op die laatste twee locaties krijgen fietsers ook daadwerkelijk ruim baan, omdat auto’s niet meer welkom zijn in die straten.

In de J.P. Heijestraat en de Rijnstraat moeten fietsers echter de rijbaan delen met auto's, wat tot chaotische situaties kan leiden.