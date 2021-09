Amsterdam haalt banden met Paramaribo aan: Halsema ontvangt zaterdag Surinaamse president

De Surinaamse president Chan Santokhi spreekt deze week onder meer met de Surinaamse gemeenschap in Nederland en met koning Willem-Alexander. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Met het tekenen van de overeenkomst pakken Suriname en Amsterdam de draad weer op van de intensieve samenwerking uit het verleden. Tussen 2002 en 2010 was Amsterdam betrokken bij meer dan zeventig projecten, variërend van het opknappen van historische panden en het bouwen van politiebureaus tot de aanleg van waterleidingen.

Aan die samenwerking kwam een abrupt einde door de verkiezing van Desi Bouterse tot nieuwe president van Suriname. Het stadsbestuur van Amsterdam wilde geen zaken doen met de (toen nog) hoofdverdachte van de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. De voormalig legerleider werd in 2019 schuldig bevonden en tot twintig jaar cel veroordeeld.

Met het aantreden van Santokhi kan de relatie nieuw leven worden ingeblazen. De president gebruikt zijn bezoek aan Nederland deze week om steun te vragen bij zijn inspanningen om Suriname uit de economische crisis te helpen. Het land kampt met een torenhoge inflatie, een erfenis van de regering-Bouterse die haar schulden betaalde door de geldpers te laten draaien.

Bezoek aan Nederland

Eerder deze week heeft Santokhi in een gesprek in Den Haag de Surinaamse gemeenschap in Nederland gevraagd om hun land te steunen. Woensdag heeft hij een ontmoeting met koning Willem-Alexander en demissionair minister-president Mark Rutte. Eerder was aangekondigd dat Santokhi ook het parlement mocht toespreken, maar dit blijkt te gaan om een ontmoeting met volksvertegenwoordigers.

Zaterdag brengt Santokhi een deel van de dag door in Amsterdam. Hij spreekt in Zuidoost met vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap en zet zijn handtekening onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de stad. Het gaat om een overeenkomst op hoofdlijnen die in de komende tijd concreet moet worden gemaakt.