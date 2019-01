Amsterdam groeit, vooral door immigratie

Top 5 herkomstlanden immigranten Amsterdam in 2018: Amerika, Engeland, India, Duitsland en Italië. Vooral Expats dus. In 2018 kwamen 2200 Amerikanen naar Amsterdam, 52 Syriërs. — Michiel Couzy (@mcouzy) 2 januari 2019

Daar staat tegenover dat bijna 43.000 Amsterdammers de stad verruilden voor een andere Nederlandse gemeente, terwijl er vanuit de rest van Nederland maar 32.000 mensen naar Amsterdam verhuisden. Daarnaast werden er bijna 5000 Amsterdammers meer geboren dan er doodgingen.



17,3 miljoen

Ook Rotterdam en Den Haag groeiden door immigratie en geboorte en verloren inwoners door verhuizingen, aldus het CBS.



Doordat relatief veel mensen verhuisden uit de grote steden, groeiden de kleinere gemeenten rondom die steden hard. Plaatsen als Spaarnwoude, Diemen en Waddinxveen kreeg er veel inwoners bij. Almere groeide ook sterk.



Buiten de Randstad groeide de bevolking in veel Noord-Brabantse gemeenten, onder meer in de steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.



De Bevolkingsteller van het CBS schat dat Nederland bijna 17,3 miljoen inwoners telt. Dat is 104.000 meer dan aan het begin van 2018.



Vergrijzing

In 74 van de 380 Nederlandse gemeenten daalde het inwoneraantal in 2018. De meeste van die gemeenten liggen in Groningen, Friesland en Limburg.



De voornaamste oorzaak van de daling daar is de vergrijzing: er gaan in die gemeenten meer mensen dood dan dat er baby's worden geboren. "Aan de rand van Nederland wonen relatief veel ouderen," aldus het CBS. Ook verhuizen weinig mensen naar die provincies toe.



Dat het aantal inwoners van Nederland is gestegen met ruim 100.000 mensen, past in de lijn van de afgelopen jaren. Ook in 2016 en 2017 was de stijging van het aantal inwoners vooral te danken aan migratie. Het aantal immigranten dat zich in Nederland inschrijft, stijgt al sinds 2005.



De bevolkingsgroei in Amsterdam in 2018: