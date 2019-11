Amsterdam groeit: meer mensen, meer banen, minder leegstand

Er staan minder winkels leeg in de stad. Vooral supermarkten souperen de vierkante meters op. Beeld ANP XTRA

Wie de stad uitsluitend beoordeelt op de berg aan statistische gegevens in de jaarlijkse publicatie van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek, zou zo maar tot de conclusie kunnen komen dat het allemaal niet op kan. Neem de voorspelling van het jaar waarin de stad haar miljoenste inwoners kan verwelkomen: de dienst houdt er rekening mee dat dat wellicht al in 2031 het geval zal zijn. Voorheen werd er nog van uitgegaan dat we tot 2032 geduld moesten hebben.

De economie draait op volle toeren, hoewel het groeicijfer (5,9 procent in 2016) inmiddels is afgevlakt tot 3,3 procent. Ook uit de publicatie: afgelopen jaar kwamen er 12.000 nieuwe bedrijven bij in de stad, de teller stokt nu pas bij ongeveer 121.000. De beroepsbevolking omvatte in 2018 481.000 mensen, van wie er 458.000 ook daadwerkelijk een baan hebben. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2014.

En nieuwe generaties werknemers worden klaargestoomd: steeds meer Amsterdamse leerlingen volgen onderwijs op hoog niveau. Meer havo en vwo, minder vmbo en praktijkonderwijs. Meer leerlingen op mbo-4-niveau, minder op mbo-3-niveau. Meer studenten aan de universiteit, minder in het hbo.

Buiten de gemeentegrenzen

Met de toekomst van de stad zit het wel goed dus. Maar dan moet de woningvoorraad wel buiten beschouwing worden gelaten. Vooral gezinnen met kinderen willen groter wonen en vinden die woningen in andere gemeenten. Betaalbare koopwoningen voor starters zijn alleen steeds verder buiten de gemeentegrenzen nog te vinden.

Hoewel het totaal aantal Amsterdammers met 8671 steeg naar 862.987, verlieten bijna 47.000 mensen de stad. Niet zoals in de jaren zeventig naar Purmerend, Almere en Lelystad: nu verruilen onwaarschijnlijk veel mensen het dure en drukke Amsterdam voor gemeenten als Haarlem, Zaanstad en Amstelveen.

De groeicijfers zitten ’m in het feit dat er meer immigranten naar de stad kwamen dan ooit tevoren: 43.325. De grootste groep was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, volgens de dienst Statistiek speelt de brexit daarbij een belangrijke rol. Wat in het oog springt: van deze groep heeft maar de helft de Britse nationaliteit, veel immigranten zijn Nederlands.

1 op 5 is toerist

Deze terugkeerders kunnen hun borst natmaken: velen zullen de stad alleen herkennen als zij door hun wimpers door turen, want Amsterdam is drukker geworden. Met name de binnenstad barst uit zijn voegen: per honderd inwoners verblijven hier twintig hotelgasten. Dat telt op tot ruim 2700 toeristen per vierkante kilometer. Het aantal bezoekers is wel hoe langer hoe minder seizoensgebonden: de hotelovernachtingen zijn steeds gelijkmatiger verdeeld over het jaar.

Voor de toerist hebben Amsterdamse straten ook iets te bieden: in weerwil van de groei van het internetwinkelen, neemt de leegstand van winkelpanden iets af. Opvallend genoeg wordt dat veroorzaakt doordat er meer supermarkten zijn, die veel vloeroppervlak opsouperen. Minder winkels dus, maar ook minder leegstand.

Dat levert allemaal geld op, dat door de gemeente wordt ingezet in een poging de groei bij te benen: drukke steden verslijten namelijk sneller. In 2020 heeft de stad 6,3 miljard euro te besteden, aanzienlijk meer (771 miljoen) dan een jaar tevoren. Het meeste geld wordt besteed aan programma’s die de tekorten in de jeugdzorg moeten terugdringen en aan de opvang van kwetsbare groepen. Ook wordt er veel geld gereserveerd voor grote financiële tegenvallers. Met name de decennialang verwaarloosde bruggen en kades gaan de komende jaren stevige happen nemen uit de gemeentelijke begroting: 289 miljoen. Dat gaat bij lange na niet voldoende zijn: voor het gereserveerde bedrag worden 27 bruggen gerenoveerd en wordt 800 meter kademuur vernieuwd.