Amsterdam grijpt sneller in bij nieuwe onrust op het Museumplein

Amsterdam stelt dit weekend goed voorbereid te zijn op nieuwe demonstraties tegen coronamaatregelen, hoewel het momentum van de beweging lijkt in te zakken. Op het Museumplein zal de politie sneller ingrijpen.

Hoewel er geen demonstratie is aangemeld, komt de driehoek – het ­samenwerkingsverband van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie – na vrijdag ook zaterdag en zondag bijeen met het oog op mogelijke nieuwe onlusten. Dat burgemeester Halsema en politiechef Frank Paauw elkaar in korte tijd zo vaak zien is uitzonderlijk, maar gezien de recente rellen nemen ze het zekere voor het onzekere.



“Politie en gemeente houden de situatie uiteraard goed in de gaten,” laat een zegsvrouw van Halsema weten. “We treden op indien nodig.”



Bij het lokale gezag heerst de voorzichtige verwachting dat het dit weekend iets rustiger zal zijn. Ook de winkeliersvereniging van de P.C. Hooftstraat hoopt dat. “De gemoederen lijken tot bedaren te komen, ik denk dat we met z’n allen wat optimistischer kunnen worden,” zegt bestuurslid Patricia Linhard.

Een belangrijke indicatie hiervoor is dat Michiel Reijinga – de oorspronkelijke initiator van de demonstraties – zijn acties voor dit weekend heeft afgeblazen. Daarmee is het gevaar op onrust niet helemaal geweken. Reijinga wil zondag ‘ergens in Nederland’ bloemen leggen, bovendien is zijn achterban groot en boos genoeg om ook zonder aansporing in beweging te komen, maar hij roept op tot stil protest.

Uit op een verzetje

Bronnen rondom de Amsterdamse driehoek verwachten niet dat de relschoppers die de afgelopen week voor onrust hebben gezorgd bij het ingaan van de avondklok, zondag op het Museumplein staan. Voornamelijk omdat zij niet gedreven worden door woede tegen de overheid, maar domweg uit lijken op een verzetje. In veel buurten worden groepjes jongeren in de gaten gehouden door jongerenwerkers en bezorgde buurtbewoners. Zodra die groepen in beweging komen, spreekt de politie hen aan, is de praktijk van de afgelopen dagen.

De politie heeft de ambitie om zonodig zondagmiddag sneller op te treden op het Museumplein. Burgemeester Halsema zei deze week dat zij verschil ziet tussen goedwillende demonstranten die daar eigenlijk niet mogen zijn, en relschoppers die alleen komen om te vechten. De vorige weekenden nam de politie veel tijd om goedwillende aanwezigen te waarschuwen voordat werd ingegrepen. Volgens ingewijden ligt nu ook een scenario klaar waarbij de politie veel sneller optreedt zodra groepjes mensen zich verzamelen.